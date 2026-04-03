СМИ рассказали об экипаже разбившегося в Иране американского истребителя

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Самолёт США, предположительно, потерпевший крушение в Иране, является истребителем-бомбардировщиком F-15E, экипаж состоит из двух человек, утверждает издание Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников.
"Американский истребитель потерпел крушение на юге Ирана, что привело к поисково-спасательной операции для экипажа из двух человек... По всей видимости, это был истребитель ВВС F-15E", - говорится в сообщении.
Ранее агентство Tasnim передало, что иранские военные могли взять в плен американского пилота, который катапультировался после того, как иранские средства противовоздушной обороны сбили самолет. Какой-либо официальной информации по поводу пропавших пилотов не было.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.