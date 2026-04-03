Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали об экипаже разбившегося в Иране американского истребителя - РИА Новости, 03.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:12 03.04.2026 (обновлено: 18:16 03.04.2026)
https://ria.ru/20260403/iran-2085089591.html
СМИ рассказали об экипаже разбившегося в Иране американского истребителя
СМИ рассказали об экипаже разбившегося в Иране американского истребителя - РИА Новости, 03.04.2026
СМИ рассказали об экипаже разбившегося в Иране американского истребителя
Самолёт США, предположительно, потерпевший крушение в Иране, является истребителем-бомбардировщиком F-15E, экипаж состоит из двух человек, утверждает издание... РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T18:12:00+03:00
2026-04-03T18:16:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069234043_0:62:2594:1521_1920x0_80_0_0_9060d025123c5711dd94954f9e55b873.jpg
https://ria.ru/20260403/iran-2085073793.html
https://ria.ru/20260403/dmitriev-2085072193.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069234043_0:0:2301:1726_1920x0_80_0_0_fc9dc802a0cdb03b0f7c829dbafa210b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ рассказали об экипаже разбившегося в Иране американского истребителя

WP: экипаж разбившегося в Иране американского F-15E состоит из двух человек

© Фото : U.S. Air Force / Senior Master Sgt. Matthew PlewИстребитель F-15E Strike Eagle ВВС США
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США
© Фото : U.S. Air Force / Senior Master Sgt. Matthew Plew
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Самолёт США, предположительно, потерпевший крушение в Иране, является истребителем-бомбардировщиком F-15E, экипаж состоит из двух человек, утверждает издание Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники ранее сообщила, что вооружённые силы США проводят поисково-спасательную операцию после предполагаемого крушения истребителя в небе над Ираном.
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
СМИ: власти призвали население Ирана помочь в поисках американских пилотов
3 апреля, 17:40
"Американский истребитель потерпел крушение на юге Ирана, что привело к поисково-спасательной операции для экипажа из двух человек... По всей видимости, это был истребитель ВВС F-15E", - говорится в сообщении.
Ранее агентство Tasnim передало, что иранские военные могли взять в плен американского пилота, который катапультировался после того, как иранские средства противовоздушной обороны сбили самолет. Какой-либо официальной информации по поводу пропавших пилотов не было.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
"Переломный момент". Предупреждение России вызвало переполох на Западе
3 апреля, 17:35
 
В миреИранСШАИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала