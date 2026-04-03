СМИ: власти призвали население Ирана помочь в поисках американских пилотов

ТЕГЕРАН, 3 апр - РИА Новости. Власти одной из провинций на юго-западе Ирана призвали население помочь в поисках пилотов США, передает агентство Mehr.
По данным агентства, соответствующее распоряжение опубликовал губернатор провинции Чехармехаль и Бахтиария на юго-западе Ирана Джафар Мардани. Он призывает население округов Лордеган, Ханмирза, Ардель, Боруджен, Фаррахшахр, Фалард задействовать все возможности для "поиска этих лиц", а также сообщать об израильских и американских агентах.
Ранее агентство Tasnim из соседней провинции - Кохгилуйе и Бойерахмед - передало, что иранские военные могли взять в плен американского пилота, который катапультировался после того, как иранские средства противовоздушной обороны сбили самолет. Оно не уточняло, что это было за воздушное средство, однако ранее военные Ирана заявили об уничтожении истребителя пятого поколения F-35 в небе над Ираном, при этом в ряде СМИ появились оценки, что это был самолет F-15, а портал Axios писал, что идет операция по поиску двух пилотов.
Какой-либо официальной информации по поводу пропавших пилотов не было.