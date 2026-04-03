Рейтинг@Mail.ru
"Это невыносимо". В Азии началась паника из-за операции США против Ирана - РИА Новости, 03.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:11 03.04.2026 (обновлено: 18:23 03.04.2026)
https://ria.ru/20260403/iran-2085041263.html
"Это невыносимо". В Азии началась паника из-за операции США против Ирана
"Это невыносимо". В Азии началась паника из-за операции США против Ирана - РИА Новости, 03.04.2026
"Это невыносимо". В Азии началась паника из-за операции США против Ирана
Острая нехватка топлива вызвала панику и нестабильность в странах Азии, усугубляя последствия атак США и Израиля на Иран, пишет Washington Post. РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T16:11:00+03:00
2026-04-03T18:23:00+03:00
в мире
бангладеш
азия
ближний восток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0d/2080501818_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_df83fe13e15174e5c1feee8ce042ddcc.jpg
https://ria.ru/20260403/iran-2084958209.html
https://ria.ru/20260403/diesen-2085037223.html
бангладеш
азия
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0d/2080501818_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_93d22953cec4ae9af57ab8caf5961758.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бангладеш, азия, ближний восток
В мире, Бангладеш, Азия, Ближний Восток
"Это невыносимо". В Азии началась паника из-за операции США против Ирана

WP: конфликт вокруг Ирана вызвал панику и нестабильность в странах Азии

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте удара в Тегеране
Дым на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте удара в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Острая нехватка топлива вызвала панику и нестабильность в странах Азии, усугубляя последствия атак США и Израиля на Иран, пишет Washington Post.
"По данным профессиональной ассоциации владельцев автозаправочных станций, в Бангладеш преступные группировки крадут топливо ночью и грабят транспортные средства, чтобы запастись горючим. По информации властей, работники АЗС в Бангладеш, а также в соседней Индии и близлежащем Пакистане погибли в результате краж топлива или нападений, вызванных его нехваткой", — говорится в публикации.
Ракетный комплекс в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
"Удар по уязвимому месту". Решение Ирана вызвало панику на Западе
3 апреля, 11:43
Как пишет издание, резкий рост цен на дизельное топливо также спровоцировал беспорядки на Филиппинах, где на прошлой неделе тысячи работников транспортной отрасли объявили забастовку.
"Это безумие. Это недопустимо", — цитирует издание слова Рашеда Аль Махмуд Титумира, советника премьер-министра Бангладеш.
Как пишет Washington Post, после начал конфликта на Ближнем Востоке власти азиатских стран значительно сократили свои бюджетные резервы, чтобы компенсировать поставки нефти и газа из региона. Однако, по мнению аналитиков, из-за неопределенного статуса переговоров такая тактика смягчения кризиса может не сработать.
Американо-израильская операция длится уже чуть больше месяца. Сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. ИРИ в ответ бьет по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
В результате практически полностью прекратилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских стран. Из-за этого резко подорожали энергоносители.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
Новое заявление Трампа об Иране вызвало ярость на Западе
3 апреля, 16:01
 
В миреБангладешАзияБлижний Восток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала