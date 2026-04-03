"Это невыносимо". В Азии началась паника из-за операции США против Ирана

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Острая нехватка топлива вызвала панику и нестабильность в странах Азии, усугубляя последствия атак США и Израиля на Иран, пишет Washington Post.
"По данным профессиональной ассоциации владельцев автозаправочных станций, в Бангладеш преступные группировки крадут топливо ночью и грабят транспортные средства, чтобы запастись горючим. По информации властей, работники АЗС в Бангладеш, а также в соседней Индии и близлежащем Пакистане погибли в результате краж топлива или нападений, вызванных его нехваткой", — говорится в публикации.
Как пишет издание, резкий рост цен на дизельное топливо также спровоцировал беспорядки на Филиппинах, где на прошлой неделе тысячи работников транспортной отрасли объявили забастовку.
"Это безумие. Это недопустимо", — цитирует издание слова Рашеда Аль Махмуд Титумира, советника премьер-министра Бангладеш.
Как пишет Washington Post, после начал конфликта на Ближнем Востоке власти азиатских стран значительно сократили свои бюджетные резервы, чтобы компенсировать поставки нефти и газа из региона. Однако, по мнению аналитиков, из-за неопределенного статуса переговоров такая тактика смягчения кризиса может не сработать.
Американо-израильская операция длится уже чуть больше месяца. Сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. ИРИ в ответ бьет по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
В результате практически полностью прекратилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских стран. Из-за этого резко подорожали энергоносители.
