Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:10 03.04.2026 (обновлено: 15:18 03.04.2026)
https://ria.ru/20260403/iran-2085019411.html
Иранский дипломат рассказал, для каких стран открыт Ормузский пролив
Иранский дипломат рассказал, для каких стран открыт Ормузский пролив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/15/2082120988_0:87:1667:1025_1920x0_80_0_0_b68c33c593c0d4561aeb8386be82c96e.jpg
https://ria.ru/20260403/ssha-2084998220.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/15/2082120988_93:0:1574:1111_1920x0_80_0_0_71d49a5af8dd7a27b0c7dfe07067873d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Дипломат Фердоусипур: Ормузский пролив открыт для стран, не воюющих с Ираном

© AP Photo / Iranian ArmyИранские военные на побережье Ормузского пролива
Иранские военные на побережье Ормузского пролива
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАИР, 3 апр - РИА Новости. Ормузский пролив открыт для государств, которые не воюют с Ираном, заявил в интервью РИА Новости глава иранской дипломатической миссии в Каире Моджтаба Фердоусипур.
"Пролив закрыт только для врагов из США и Израиля. Например, он открыт для российских и китайских судов. Также мы разрешили проход 20 суднам из Пакистана", - сказал Фердоусипур.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
Военнослужащий ВМС США - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
3 апреля, 13:46
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала