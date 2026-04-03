Противники Тегерана хотят полного уничтожения республики, заявил МИД Ирана

ТЕГЕРАН, 3 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что конечной целью противников является уничтожение Исламской Республики.
Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от новых властей Ирана немедленных действий, пригрозив уничтожить мосты и электростанции страны. Кроме того, Трамп заявил о планах нанести мощные удары по Ирану и отбросить страну в "каменный век".
"Террористическое военное преступление в стиле ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка - ред.) вместе с подобными атаками на критическую иранскую инфраструктуру показывает одну неоспоримую истину: их конечной целью является уничтожение Ирана - цель, которую они беспрестанно преследуют на протяжении почти пяти десятилетий посредством политического давления и грязной кампании по дискредитации, экономических санкций и убийств самых выдающихся иранских ученых и экспертов", - написал Багаи в соцсети X.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.