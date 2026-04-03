Иранские военные взяли в плен американского пилота, пишут СМИ

Отмечается, что США задействовали вертолеты Black Hawk и самолет C-130 Hercules для его спасения, но операция была безуспешной.

По данным издания, пилот катапультировался после того, как иранская ПВО сегодня утром сбила американский истребитель. Что это был за самолет, не уточняется. Вместе с тем центральный штаб военного командования "Хатам аль-Анбия" ранее сообщил об уничтожении истребителя F-35. Как передает телеканал SNN, в Иране объявили вознаграждение за поимку пилота живым.