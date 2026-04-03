Рейтинг@Mail.ru
Иранские военные взяли в плен американского пилота, пишут СМИ - РИА Новости, 03.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 03.04.2026 (обновлено: 17:30 03.04.2026)
https://ria.ru/20260403/iran-2085005184.html
Иранские военные взяли в плен американского пилота, пишут СМИ
2026-04-03T14:14:00+03:00
2026-04-03T17:30:00+03:00
в мире
иран
сша
f-35
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/03/2085008511_0:132:625:484_1920x0_80_0_0_eaacf30131893cb6f6b12c5be4ebb91c.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/03/2085008511_0:119:625:588_1920x0_80_0_0_20fb6b1c3ac443c83cbfb69c358ae5ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Иранские военные взяли в плен американского пилота, пишут СМИ

Фотография кресла пилота сбитого американского истребителя F-35, опубликованная КСИР
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 3 апр — РИА Новости. Иранские военные могли взять в плен американского пилота истребителя F-35, пишет Tasnim.
«

"Некоторые источники сообщают, что пилот, возможно, был взят в плен иранскими военными", — говорится в публикации.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
3 апреля, 08:00
Отмечается, что США задействовали вертолеты Black Hawk и самолет C-130 Hercules для его спасения, но операция была безуспешной.
По данным издания, пилот катапультировался после того, как иранская ПВО сегодня утром сбила американский истребитель. Что это был за самолет, не уточняется. Вместе с тем центральный штаб военного командования "Хатам аль-Анбия" ранее сообщил об уничтожении истребителя F-35. Как передает телеканал SNN, в Иране объявили вознаграждение за поимку пилота живым.
Это уже второй F-35, о поражении которого заявил КСИР. Предыдущий случай произошел 19 марта. Корпус утверждал, что борт получил серьезные повреждения. Пентагон подтвердил факт экстренной посадки истребителя на ближневосточной авиабазе после выполнения боевого задания.
В Иране утверждают, что это был первый случай в истории, когда местная ПВО сбивает такой самолет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
2 апреля, 08:00
 
В миреИранСШАF-35Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала