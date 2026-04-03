"Удар по уязвимому месту". Решение Ирана вызвало панику на Западе

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Иран нанес удар по самому уязвимому месту президента США Дональда Трампа, пишет Strategic Culture.
"Манипулирование нефтяным рыночным рычагом, а также настойчивое требование Ирана, чтобы суда, проходящие через пролив, не только уплачивали значительную пошлину, но и подтверждали, что их грузы были приобретены за юани, наносят удар по самому уязвимому месту Трампа — экономике США — в преддверии промежуточных выборов в США", — говорится в публикации.
На Западе раскрыли, какой сюрприз Трамп устроил Зеленскому
3 апреля, 09:41
В статье отмечается, что Тегеран контролирует не только один из важнейших компонентов мировой экономики (нефть), но и, по сути, значительную часть мировых линий поставок и производства сырьевых товаров: гелий, удобрения, продукты питания и серная кислота — все это в той или иной степени зависит от Ормузского пролива, и его закрытие более чем на три недели создает катастрофический дефицит, который вряд ли быстро исчезнет.
Кроме того, учитывая, что эти экономические козыри уже находятся в руках Ирана, а также его готовность отвечать на бомбардировки со стороны Израиля и США, представляется в принципе маловероятным, что Трампу удастся найти какой-либо правдоподобный выход из войны — не в последнюю очередь потому, что "у Израиля есть право голоса" в этом вопросе, а он теперь перешел от надежды на "смену режима" к настойчивому требованию, чтобы США захватили остров Харк в Ормузском проливе, пишет издание.
Кампания США и Израиля против Ирана длится уже чуть больше месяца. Все это время стороны обмениваются ударами.
В США забили тревогу из-за того, что Трамп скрыл про Иран
3 апреля, 01:00