"Удар по уязвимому месту". Решение Ирана вызвало панику на Западе

В статье отмечается, что Тегеран контролирует не только один из важнейших компонентов мировой экономики (нефть), но и, по сути, значительную часть мировых линий поставок и производства сырьевых товаров: гелий, удобрения, продукты питания и серная кислота — все это в той или иной степени зависит от Ормузского пролива, и его закрытие более чем на три недели создает катастрофический дефицит, который вряд ли быстро исчезнет.



Кроме того, учитывая, что эти экономические козыри уже находятся в руках Ирана, а также его готовность отвечать на бомбардировки со стороны Израиля и США, представляется в принципе маловероятным, что Трампу удастся найти какой-либо правдоподобный выход из войны — не в последнюю очередь потому, что "у Израиля есть право голоса" в этом вопросе, а он теперь перешел от надежды на "смену режима" к настойчивому требованию, чтобы США захватили остров Харк в Ормузском проливе, пишет издание.



Кампания США и Израиля против Ирана длится уже чуть больше месяца. Все это время стороны обмениваются ударами.