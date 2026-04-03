"Удар по уязвимому месту". Решение Ирана вызвало панику на Западе - РИА Новости, 03.04.2026
11:43 03.04.2026 (обновлено: 11:46 03.04.2026)
https://ria.ru/20260403/iran-2084958209.html
"Удар по уязвимому месту". Решение Ирана вызвало панику на Западе
"Удар по уязвимому месту". Решение Ирана вызвало панику на Западе - РИА Новости, 03.04.2026
"Удар по уязвимому месту". Решение Ирана вызвало панику на Западе
Иран нанес удар по самому уязвимому месту президента США Дональда Трампа, пишет Strategic Culture. "Манипулирование нефтяным рыночным рычагом, а также... РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T11:43:00+03:00
2026-04-03T11:46:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/18/2082624541_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6655217b490b10b7d6ffd1432ac682cc.jpg
https://ria.ru/20260403/tramp-2084919804.html
https://ria.ru/20260403/tramp-2084885670.html
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп
"Удар по уязвимому месту". Решение Ирана вызвало панику на Западе

Strategic Culture: Иран ударил по самому уязвимому месту Трампа

© REUTERS / Majid AsgaripourРакетный комплекс в Тегеране
Ракетный комплекс в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Ракетный комплекс в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Иран нанес удар по самому уязвимому месту президента США Дональда Трампа, пишет Strategic Culture.

"Манипулирование нефтяным рыночным рычагом, а также настойчивое требование Ирана, чтобы суда, проходящие через пролив, не только уплачивали значительную пошлину, но и подтверждали, что их грузы были приобретены за юани, наносят удар по самому уязвимому месту Трампа — экономике США — в преддверии промежуточных выборов в США", — говорится в публикации.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
На Западе раскрыли, какой сюрприз Трамп устроил Зеленскому
3 апреля, 09:41
В статье отмечается, что Тегеран контролирует не только один из важнейших компонентов мировой экономики (нефть), но и, по сути, значительную часть мировых линий поставок и производства сырьевых товаров: гелий, удобрения, продукты питания и серная кислота — все это в той или иной степени зависит от Ормузского пролива, и его закрытие более чем на три недели создает катастрофический дефицит, который вряд ли быстро исчезнет.

Кроме того, учитывая, что эти экономические козыри уже находятся в руках Ирана, а также его готовность отвечать на бомбардировки со стороны Израиля и США, представляется в принципе маловероятным, что Трампу удастся найти какой-либо правдоподобный выход из войны — не в последнюю очередь потому, что "у Израиля есть право голоса" в этом вопросе, а он теперь перешел от надежды на "смену режима" к настойчивому требованию, чтобы США захватили остров Харк в Ормузском проливе, пишет издание.

Кампания США и Израиля против Ирана длится уже чуть больше месяца. Все это время стороны обмениваются ударами.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
В США забили тревогу из-за того, что Трамп скрыл про Иран
3 апреля, 01:00
 
