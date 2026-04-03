Рейтинг@Mail.ru
Иранские военные пригрозили более мощными ударами по американским объектам
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:36 03.04.2026 (обновлено: 11:42 03.04.2026)
https://ria.ru/20260403/iran-2084951695.html
Иранские военные пригрозили более мощными ударами по американским объектам
Иранские военные пригрозили более мощными ударами по американским объектам - РИА Новости, 03.04.2026
Иранские военные пригрозили более мощными ударами по американским объектам
Иран нанесет более мощные удары по объектам США на Ближнем Востоке, если Вашингтон атакует объекты иранской инфраструктуры, заявил официальный представитель... РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T11:36:00+03:00
2026-04-03T11:42:00+03:00
в мире
иран
сша
ближний восток
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078673990_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_d03c78fab8c4a4babce90c617eda823b.jpg
https://ria.ru/20260403/sdelka-2084899484.html
https://ria.ru/20260403/iran-2084920323.html
иран
сша
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078673990_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_7544ae5fc9861b6ccdd262108e137950.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, ближний восток, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Ближний Восток, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иранские военные пригрозили более мощными ударами по американским объектам

Представитель КСИР Зольфагари: Иран нанесет более мощные удары по объектам США

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащие Корпуса стражей исламской революции
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 3 апр - РИА Новости. Иран нанесет более мощные удары по объектам США на Ближнем Востоке, если Вашингтон атакует объекты иранской инфраструктуры, заявил официальный представитель центрального штаба военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.
Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от новых властей Ирана немедленных действий, пригрозив уничтожить мосты и электростанции страны.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
Трамп потребовал от Ирана немедленной сделки
3 апреля, 06:14
"Мы вновь предупреждаем, что в случае реализации угроз вооруженные силы Ирана атакуют более значимые и обширные области, связанные с их инвестициями в союзных США и (израильскому - ред.) режиму странах, нанеся более сокрушительные и мощные удары", - приводит слова Зольфагари агентство ISNA.
Он отметил, что страны региона должны принудить американцев покинуть их территорию, если хотят избежать ущерба.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Американский истребитель-бомбардировщик F-35A - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
КСИР заявил, что сбил второй американский истребитель F-35 над Ираном
3 апреля, 09:43
 
В миреИранСШАБлижний ВостокВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала