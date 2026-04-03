https://ria.ru/20260403/iran-2084951695.html
Иранские военные пригрозили более мощными ударами по американским объектам
Иранские военные пригрозили более мощными ударами по американским объектам - РИА Новости, 03.04.2026
Иранские военные пригрозили более мощными ударами по американским объектам
Иран нанесет более мощные удары по объектам США на Ближнем Востоке, если Вашингтон атакует объекты иранской инфраструктуры, заявил официальный представитель... РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T11:36:00+03:00
2026-04-03T11:36:00+03:00
2026-04-03T11:42:00+03:00
в мире
иран
сша
ближний восток
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078673990_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_d03c78fab8c4a4babce90c617eda823b.jpg
иран
сша
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078673990_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_7544ae5fc9861b6ccdd262108e137950.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, ближний восток, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Ближний Восток, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иранские военные пригрозили более мощными ударами по американским объектам
Представитель КСИР Зольфагари: Иран нанесет более мощные удары по объектам США
ТЕГЕРАН, 3 апр - РИА Новости. Иран нанесет более мощные удары по объектам США на Ближнем Востоке, если Вашингтон атакует объекты иранской инфраструктуры, заявил официальный представитель центрального штаба военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.
Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от новых властей Ирана немедленных действий, пригрозив уничтожить мосты и электростанции страны.
"Мы вновь предупреждаем, что в случае реализации угроз вооруженные силы Ирана атакуют более значимые и обширные области, связанные с их инвестициями в союзных США и (израильскому - ред.) режиму странах, нанеся более сокрушительные и мощные удары", - приводит слова Зольфагари агентство ISNA.
Он отметил, что страны региона должны принудить американцев покинуть их территорию, если хотят избежать ущерба.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.