Иранские военные пригрозили более мощными ударами по американским объектам

ТЕГЕРАН, 3 апр - РИА Новости. Иран нанесет более мощные удары по объектам США на Ближнем Востоке, если Вашингтон атакует объекты иранской инфраструктуры, заявил официальный представитель центрального штаба военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от новых властей Ирана немедленных действий, пригрозив уничтожить мосты и электростанции страны.

"Мы вновь предупреждаем, что в случае реализации угроз вооруженные силы Ирана атакуют более значимые и обширные области, связанные с их инвестициями в союзных США и (израильскому - ред.) режиму странах, нанеся более сокрушительные и мощные удары", - приводит слова Зольфагари агентство ISNA.

Он отметил, что страны региона должны принудить американцев покинуть их территорию, если хотят избежать ущерба.