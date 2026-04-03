КСИР заявил, что сбил второй американский истребитель F-35 над Ираном

ТЕГЕРАН, 3 апр — РИА Новости. Иранские военные уничтожили американский самолет F-35, сообщил центральный штаб военного командования "Хатам аль-Анбия".
«
"Второй <...> истребитель пятого поколения F-35 был сбит системой ПВО КСИР и разбился в центральной части Ирана", — привела его слова IRIB.
© Фото : Русская служба гостелерадио ИранаОбломки, как утверждается, сбитого над Ираном американского истребителя F-35
Обломки, как утверждается, сбитого над Ираном американского истребителя F-35
1 из 2
2 из 2
Это уже второй F-35, о поражении которого сообщал КСИР. Предыдущий случай произошел 19 марта. Корпус утверждал, что борт получил серьезные повреждения. В свою очередь, Пентагон подтвердил факт экстренной посадки истребителя на ближневосточной авиабазе после выполнения боевого задания.
В Иране утверждают, что это был первый случай в истории, когда местная ПВО сбивает такой самолет.
3 апреля, 08:00