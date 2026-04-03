Глава дипмиссии в Каире: враги не имеют данных об иранских ядерных объектах

КАИР, 3 апр - РИА Новости. Враги Ирана в лице США и Израиля не располагают точными данными об иранских ядерных объектах, заявил в интервью РИА Новости глава иранской дипломатической миссии в Каире Моджтаба Фердоусипур.
"В прошлом июне, когда враги (США и Израиль – ред.) ударили по таким иранским ядерным объектам, как Фордо, Натанз и Исфахан, то заявили, что эти объекты были уничтожены. Во время нынешней войны они утверждают, что вновь их "уничтожили". У них нет точной информации об иранских ядерных объектах. Если они были "уничтожены" в 2025 году, то зачем они снова заявляют об этом?", - сказал Фердоусипур.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
