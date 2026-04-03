Иран составил список связанных с США судов, которые могут стать целями атак

КАИР, 3 апр — РИА Новости. Иран подготовил список судов, связанных с Соединенными Штатами и Израилем, которые могут стать целями атак, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Египте Моджтаба Фердоусипур.
"У нас есть данные о судах, принадлежащих компаниям, которые помогают США и Израилю. Министерство разведки передает эту информацию в Совет национальной безопасности. Совет ее утверждает и передает иранским вооруженным силам, которые вносят их (суда. — Прим. ред.) в список целей", — рассказал дипломат.
Фердоусипур добавил, что хуситы могут заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив, если американские военные попытаются захватить иранские острова.
Кампания США и Израиля против ИРИ длится уже чуть больше месяца. Все это время стороны обмениваются ударами. Обострение конфликта привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских стран.
В середине марта американский президент Дональд Трамп призвал некоторые европейские и азиатские государства отправить в регион военные корабли для разблокировки морского прохода, но многие отказались.
В начале недели Wall Street Journal писала, что глава Белого дома может распорядиться прекратить боевые действия, даже если пролив останется в значительной степени закрытым. По данным газеты, Трамп и его окружение пришли к выводу, что попытки разблокировать маршрут приведут к затягиванию операции.
Акела промахнулся: США устроили себе новый Вьетнам
3 апреля, 08:00