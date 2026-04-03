"То еще безумие": в США высказались о переговорах с Ираном

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Утверждения президента США Дональда Трампа о якобы переговорах с Ираном являются бредом, заявил в эфире YouTube-канала Rachel Blevins профессор Чикагского университета Джеффри Сакс.
"Трамп, кстати, лжет — или живет в бреду, — говоря о продолжающихся переговорах. Мы точно этого не знаем. Он говорит: "Мы всех убили. Нам неизвестно, с кем там можно говорить". Но мы говорим, а они умоляют. Это то еще безумие", — сказал Сакс.
Трамп ранее заявлял, что Вашингтон и Тегеран провели продуктивные переговоры. МИД Ирана опроверг факт прямого диалога, однако заявил, что Тегеран получал через посредников послания о желании Вашингтона начать диалог об окончании конфликта.
Позже иранский телеканал Press TV сообщил со ссылкой на источник, что Тегеран отклонил предложение Вашингтона по завершению конфликта и выдвинул свои пять условий для этого, включая компенсации, гарантии того, что война против Исламской республики не повторится, и международное признание за Тегераном власти над Ормузским проливом.
