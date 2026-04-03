"То еще безумие": в США высказались о переговорах с Ираном

Трамп ранее заявлял, что Вашингтон и Тегеран провели продуктивные переговоры. МИД Ирана опроверг факт прямого диалога, однако заявил, что Тегеран получал через посредников послания о желании Вашингтона начать диалог об окончании конфликта.