Рейтинг@Mail.ru
В США поразились сокрушительному удару Ирана - РИА Новости, 03.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:45 03.04.2026 (обновлено: 11:14 03.04.2026)
https://ria.ru/20260403/iran-2084892752.html
В США поразились сокрушительному удару Ирана
В США поразились сокрушительному удару Ирана - РИА Новости, 03.04.2026
В США поразились сокрушительному удару Ирана
Ответные действия Ирана смогли нанести США критический ущерб, пишет военный журнал National Interest. РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T03:45:00+03:00
2026-04-03T11:14:00+03:00
в мире
иран
сша
дональд трамп
пит хегсет
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078669538_0:54:985:608_1920x0_80_0_0_d2333aad061617d9b03d6f1f02467373.jpg
https://ria.ru/20260403/tramp-2084885670.html
https://ria.ru/20260403/tramp-2084888953.html
https://ria.ru/20260402/iran-2084832913.html
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078669538_49:0:960:683_1920x0_80_0_0_c45cc676ddee641526be638f6ffa6519.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, дональд трамп, пит хегсет, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Военная операция США и Израиля против Ирана
В США поразились сокрушительному удару Ирана

NI: Иран смог нанести США критический ущерб в ответ на нападение

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса стражей исламской революции
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Ответные действия Ирана смогли нанести США критический ущерб, пишет военный журнал National Interest.
"Несмотря на неоднократные заявления президента Дональда Трампа и министра обороны Пита Хегсета о том, что операция "Эпическая ярость" имела грандиозный успех, она им дорого обошлась", — говорится в публикации.
Речь идет как о материальном ущербе, так и о человеческих потерях.
Как отмечает издание, с начала нападения были сбиты или повреждены более 30 самолетов ВВС США, включая уничтоженный в Саудовской Аравии самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry, который играл важную роль в отслеживании воздушных угроз в регионе.
«

"В целом этот ущерб отнюдь не является сопутствующим. Более десятка американцев погибли, и были потеряны военные активы на миллиарды долларов", — заключает автор.

Вчера журнал Time сообщил, что масштабный ответ ИРИ на атаки США и Израиля сильно удивил чиновников из администрации Трампа и главу Пентагона. По данным издания, это разрушило предположение, что Тегеран ограничится показной ответной реакцией, что застигло Хегсета врасплох.
Минувшей ночью Дональд Трамп обратился к американцам с 20-минутной речью, в которой заявил, что Штаты близки к выполнению целей в Иране, а если исламская республика попробует восстановить ядерные объекты, то Вашингтон нанесет новые ракетные удары.
В последнее время глава Белого дома утверждает, что стороны провели продуктивные переговоры. МИД Ирана опроверг факт прямого диалога, однако признал получение сигналов о нем через посредников. При этом Вашингтон перебрасывает все больше сил в регион, в том числе туда направили несколько тысяч морских пехотинцев.
Американо-израильская операция длится уже чуть больше месяца. Сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. ИРИ в ответ бьет по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке. В результате практически полностью прекратилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских стран. Из-за этого резко подорожали энергоносители.
В миреИранСШАДональд ТрампПит ХегсетВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала