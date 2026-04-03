В США поразились сокрушительному удару Ирана
Ответные действия Ирана смогли нанести США критический ущерб, пишет военный журнал National Interest.
2026-04-03T03:45:00+03:00
2026-04-03T11:14:00+03:00
https://ria.ru/20260403/tramp-2084885670.html
https://ria.ru/20260403/tramp-2084888953.html
https://ria.ru/20260402/iran-2084832913.html
NI: Иран смог нанести США критический ущерб в ответ на нападение
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости.
Ответные действия Ирана смогли нанести США критический ущерб, пишет военный журнал National Interest
.
"Несмотря на неоднократные заявления президента Дональда Трампа
и министра обороны Пита Хегсета
о том, что операция "Эпическая ярость" имела грандиозный успех, она им дорого обошлась", — говорится в публикации.
Речь идет как о материальном ущербе, так и о человеческих потерях.
Как отмечает издание, с начала нападения были сбиты или повреждены более 30 самолетов ВВС США, включая уничтоженный в Саудовской Аравии самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry, который играл важную роль в отслеживании воздушных угроз в регионе.
"В целом этот ущерб отнюдь не является сопутствующим. Более десятка американцев погибли, и были потеряны военные активы на миллиарды долларов", — заключает автор.
Вчера журнал Time сообщил, что масштабный ответ ИРИ на атаки США
и Израиля
сильно удивил чиновников из администрации Трампа и главу Пентагона
. По данным издания, это разрушило предположение, что Тегеран ограничится показной ответной реакцией, что застигло Хегсета врасплох.
Минувшей ночью Дональд Трамп обратился к американцам с 20-минутной речью, в которой заявил, что Штаты близки к выполнению целей в Иране
, а если исламская республика попробует восстановить ядерные объекты, то Вашингтон нанесет новые ракетные удары.
В последнее время глава Белого дома утверждает, что стороны провели продуктивные переговоры. МИД Ирана опроверг факт прямого диалога, однако признал получение сигналов о нем через посредников. При этом Вашингтон перебрасывает все больше сил в регион, в том числе туда направили несколько тысяч морских пехотинцев.
Американо-израильская операция длится уже чуть больше месяца. Сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. ИРИ в ответ бьет по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке
. В результате практически полностью прекратилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских стран. Из-за этого резко подорожали энергоносители.