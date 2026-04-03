"Применение силы": Франция и Британия сцепились из-за Ирана

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Франция осталась недовольна британской версией текста будущей резолюции Совета Безопасности ООН по поводу применения силы для разблокировки Ормузского пролива, пишет издание Politico со ссылкой на дипломатический источник.
"Упомянутый выше дипломат ЕС выразил скептицизм по поводу того, что Россия поддержит такую резолюцию, учитывая ее поддержку Ирана", — говорится в материале.
Вчера прошла онлайн-встреча глав МИД 35 стран для разблокировки Ормузского пролива, на которой страны-участницы обсудили возможные шаги по обеспечению безопасности пролива после прекращения боевых действий.
Ранее 35 стран выразили готовность внести свой вклад в обеспечение безопасного прохода судов через Ормузский пролив на фоне конфликта вокруг Ирана. Они также заявили, что вмешательство в международное судоходство и нарушение глобальных цепочек поставок энергии "представляют угрозу международному миру и безопасности".
В марте замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади заявил, что новый режим для Ормузского пролива будет предполагать правила прохода военных и коммерческих судов, говорить о пошлинах пока рано.