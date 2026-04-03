"Применение силы": Франция и Британия сцепились из-за Ирана

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Франция осталась недовольна британской версией текста будущей резолюции Совета Безопасности ООН по поводу применения силы для разблокировки Ормузского пролива, пишет издание Politico со ссылкой на дипломатический источник.

"Упомянутый выше дипломат ЕС выразил скептицизм по поводу того, что Россия поддержит такую ​​резолюцию, учитывая ее поддержку Ирана", — говорится в материале.