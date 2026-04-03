"Применение силы": Франция и Британия сцепились из-за Ирана
01:35 03.04.2026
"Применение силы": Франция и Британия сцепились из-за Ирана
Франция осталась недовольна британской версией текста будущей резолюции Совета Безопасности ООН по поводу применения силы для разблокировки Ормузского пролива,... РИА Новости, 03.04.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/18/2082624541_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6655217b490b10b7d6ffd1432ac682cc.jpg
https://ria.ru/20260402/udar-2084881237.html
https://ria.ru/20260402/iran-2084877106.html
https://ria.ru/20260402/iran-2084880016.html
"Применение силы": Франция и Британия сцепились из-за Ирана

Politico: Лондон и Париж поспорили из-за текста резолюции СБ ООН по Ирану

© REUTERS / Majid AsgaripourРакетный комплекс в Тегеране
Ракетный комплекс в Тегеране
© REUTERS / Majid Asgaripour
Ракетный комплекс в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Франция осталась недовольна британской версией текста будущей резолюции Совета Безопасности ООН по поводу применения силы для разблокировки Ормузского пролива, пишет издание Politico со ссылкой на дипломатический источник.
"Применение силы, согласно главе 7 Устава ООН, является спорным вопросом. Дипломат ЕС заявил, что последняя версия текста получила поддержку Соединенного Королевства, но не Франции, которая первоначально оказывала помощь Бахрейну", — говорится в материале.
Иранский флаг и факел газовой горелки на нефтедобывающей платформе - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Иран силой добьется компенсации ущерба от атак США, заявили в ВС Ирана
2 апреля, 23:25
По словам дипломата, шансы на принятие этой резолюции довольно низки, прежде всего из-за позиции таких постоянных членов СБ ООН, как Россия и Китай.
"Упомянутый выше дипломат ЕС выразил скептицизм по поводу того, что Россия поддержит такую ​​резолюцию, учитывая ее поддержку Ирана", — говорится в материале.
Вчера прошла онлайн-встреча глав МИД 35 стран для разблокировки Ормузского пролива, на которой страны-участницы обсудили возможные шаги по обеспечению безопасности пролива после прекращения боевых действий.
Члены Корпуса стражей исламской революции Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Иран нанес удары по американским объектам в ОАЭ и Бахрейне
2 апреля, 22:41
Ранее 35 стран выразили готовность внести свой вклад в обеспечение безопасного прохода судов через Ормузский пролив на фоне конфликта вокруг Ирана. Они также заявили, что вмешательство в международное судоходство и нарушение глобальных цепочек поставок энергии "представляют угрозу международному миру и безопасности".
В марте замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади заявил, что новый режим для Ормузского пролива будет предполагать правила прохода военных и коммерческих судов, говорить о пошлинах пока рано.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Ормузский пролив закрыт для США на длительный срок, заявили в ВС Ирана
2 апреля, 23:14
 
