10:33 03.04.2026 (обновлено: 12:24 03.04.2026)
В Индонезии массово поддержали заход российских военных кораблей
Пользователи индонезийских соцсетей активно приветствовали неофициальный заход российских кораблей в порт Джакарты. РИА Новости, 03.04.2026
В Индонезии массово поддержали заход российских военных кораблей

Моряки Тихоокеанского флота в порту Танджунг Приок в Джакарте
Моряки Тихоокеанского флота в порту Танджунг Приок в Джакарте
ДЖАКАРТА, 3 апр — РИА Новости. Пользователи индонезийских соцсетей активно приветствовали неофициальный заход российских кораблей в порт Джакарты.
Отряд кораблей Тихоокеанского флота 29 марта прибыл в порт Танджунг Приок, провел совместное маневрирование с ВМС Индонезии, а 2 апреля вышел в Яванское море, продолжая дальний поход.
Под видеорепортажами с российскими кораблями индонезийские пользователи оставили сотни комментариев, выражая надежду на продолжение дружеских отношений с Москвой.
"Браво военным России. Это дружба, которую никогда не забудут", — написал один из них.
Многие обращались к морякам с приветствиями: "Добро пожаловать, братья из России".
Некоторые пользователи подчеркнули, что отношения между двумя странами носят характер стратегическое партнерства, другие признавалась,что потрясены военной мощью России.
Звучали и призывы к расширению сотрудничества.
"Не упускайте шанс. Нужно работать вместе — создавать дроны и крылатые ракеты, развивать военную промышленность с передачей технологий из России", — говорится в одном из комментариев.
Кроме того, пользователи оценили внешнеполитические ориентиры Джакарты, выразив мнение, что Индонезии лучше быть ближе к России, чем к США.
В отряд входят корвет "Громкий", подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" и морской буксир "Андрей Степанов".
