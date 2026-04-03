В Индонезии массово поддержали заход российских военных кораблей

Моряки Тихоокеанского флота в порту Танджунг Приок в Джакарте

ДЖАКАРТА, 3 апр — РИА Новости. Пользователи индонезийских соцсетей активно приветствовали неофициальный заход российских кораблей в порт Джакарты.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота 29 марта прибыл в порт Танджунг Приок, провел совместное маневрирование с ВМС Индонезии , а 2 апреля вышел в Яванское море, продолжая дальний поход.

Под видеорепортажами с российскими кораблями индонезийские пользователи оставили сотни комментариев, выражая надежду на продолжение дружеских отношений с Москвой

"Браво военным России. Это дружба, которую никогда не забудут", — написал один из них.

Многие обращались к морякам с приветствиями: "Добро пожаловать, братья из России".

Некоторые пользователи подчеркнули, что отношения между двумя странами носят характер стратегическое партнерства, другие признавалась,что потрясены военной мощью России.

Звучали и призывы к расширению сотрудничества.

"Не упускайте шанс. Нужно работать вместе — создавать дроны и крылатые ракеты, развивать военную промышленность с передачей технологий из России", — говорится в одном из комментариев.

Кроме того, пользователи оценили внешнеполитические ориентиры Джакарты, выразив мнение, что Индонезии лучше быть ближе к России, чем к США.