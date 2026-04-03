В храме Христа Спасителя пройдет молебен перед иконами Богоматери

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Перед доставленными в храм Христа Спасителя в Москве иконами "Богоматерь Владимирская" и "Богоматерь Донская" состоится молебен, сообщили РИА Новости в храме.
«
"Будет молебен. Верхний храм (храма Христа Спасителя – ред.) будет открыт минут через 30. Там уже установлены киоты (витрины – ред.)", – сказали в храме Христа Спасителя.
Иконы были привезены на двух автомобилях компании "АРТ-Курьер", которая специализируется на транспортировке произведений искусства. Их встретили представители духовенства.
Владимирская икона передана в безвозмездное пользование храму Христа Спасителя на 49 лет, Донская - Донскому монастырю на тех же условиях, сообщила ранее в пятницу РИА Новости руководитель правового управления РПЦ игумения Ксения (Чернега). Она отметила, что иконы остаются в собственности РФ и оперативном управлении Третьяковской галереи, а все решения, касающиеся обеспечения их сохранности, принимаются сторонами совместно под контролем Минкультуры России.