Иконы Богоматери Донской и Владимирской привезли в храм Христа Спасителя

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Иконы "Богоматерь Владимирская" и "Богоматерь Донская" доставлены в храм Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Иконы были привезены на двух автомобилях компании "Арт-Курьер", которая специализируется на транспортировке произведений искусства. Их встретили представители духовенства.

Иконы "Богоматерь Владимирская" и "Богоматерь Донская" с 4 апреля будут выставлены в храме Христа Спасителя.