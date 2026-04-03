01:02 03.04.2026
В Сбербанке назвали главный риск массового внедрения ИИ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021404284_11:0:1376:768_1920x0_80_0_0_9a1e102db7384a133092b70e16dbb47f.png
В Сбербанке назвали главный риск массового внедрения ИИ

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Главный вызов внедрения ИИ в мире – возможность вытеснить человека из контуров принятия решений там, где его критическое мышление незаменимо, рассказал в интервью РИА Новости первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Сейчас внедрение ИИ происходит стремительно, как в мире, так и в России, отметил топ-менеджер.
"Главный вызов, на мой взгляд, не в автоматизации как таковой, а в том, что человек может быть вытеснен из контуров принятия решений там, где его критическое мышление незаменимо", – сказал он.
Ведяхин отметил, что риск снижения когнитивных способностей реален, но управляем. По его словам, проблема возникает не когда ИИ берет на себя рутину, а когда человек начинает "слепо делегировать" ему анализ, оценку и выбор, перестает сомневаться и анализировать результаты.
"Наша задача в том, чтобы использовать те преимущества, которые дает ИИ, во благо. Это инструмент, а не угроза или замена человека. Он помогает компаниям автоматизировать процессы, создавать принципиально новые продукты, повышает точность решений и прогнозов", – добавил Ведяхин.
