В Сбербанке назвали главный риск массового внедрения ИИ

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Главный вызов внедрения ИИ в мире – возможность вытеснить человека из контуров принятия решений там, где его критическое мышление незаменимо, рассказал в интервью РИА Новости первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Сейчас внедрение ИИ происходит стремительно, как в мире, так и в России , отметил топ-менеджер.

"Главный вызов, на мой взгляд, не в автоматизации как таковой, а в том, что человек может быть вытеснен из контуров принятия решений там, где его критическое мышление незаменимо", – сказал он.

Ведяхин отметил, что риск снижения когнитивных способностей реален, но управляем. По его словам, проблема возникает не когда ИИ берет на себя рутину, а когда человек начинает "слепо делегировать" ему анализ, оценку и выбор, перестает сомневаться и анализировать результаты.