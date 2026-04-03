В Херсоне депутат скрыл из деклараций имущество на почти 300 тысяч долларов

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Депутат районного совета в подконтрольном ВСУ Херсоне скрыл из деклараций сведения об имуществе на общую сумму свыше 297,8 тысячи долларов, сообщила подконтрольная Киеву Херсонская областная прокуратура.
"Прокуроры Херсонской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении депутата одного из районных советов в городе Херсоне. Обвиняемый не отразил в декларациях за 2023-2024 годы сведения о 82 объектах недвижимого имущества… Общая стоимость незадекларированного имущества превышает 13 миллионов гривен (297,8 тысячи долларов – ред.)", - говорится на сайте ведомства.
По данным прокуратуры, речь идет о земельных участках, квартирах в подконтрольном ВСУ Херсоне, жилых домах и машиноместе. Депутату предъявлено обвинение по уголовной статье об умышленном внесении заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления. Сообщается, что санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.