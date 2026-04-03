В ГД предложили дать бесплатный проезд учителям и медикам к месту отдыха

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым предложили предоставить медицинским работникам и учителям, работающим в государственных и муниципальных учреждениях, право на бесплатный проезд к месту отдыха и обратно.
Соответствующий законопроект вносится на рассмотрение палаты парламента. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Настоящий законопроект дополняет часть первую статьи 325 Трудового кодекса РФ новым положением, закрепляющим право на компенсацию расходов на проезд к месту отпуска для медицинских и педагогических работников один раз в два года и один раз в год для работников Крайнего Севера", - сказано в пояснительной записке.
Как рассказал РИА Новости Миронов, в последние десятилетия системы здравоохранения и образования сталкиваются с острейшей нехваткой кадров, и проблема нарастает. По его словам, в медицине уже не хватает нескольких десятков тысяч врачей, фельдшеров и медсестер, а в системе образования - сотен тысяч педагогов.
"Государство работает над решением этих проблем. В сфере здравоохранения, например, с этого года реализуется федеральный проект "Медицинские кадры". Он предусматривает снижение дефицита специалистов до 5% к 2030 году, но для получения такого результата нужны масштабные программы поддержки за счет бюджетных средств", - отметил парламентарий.
Лидер партии считает, что введение гарантированной компенсации проезда к месту отдыха станет прагматичной и обоснованная мерой поддержки медиков и учителей. Он добавил, что предоставление новой льготы станет мощным сигналом о признании государством ценности их труда, будет способствовать закреплению кадров и повышению привлекательность профессий среди молодежи.
