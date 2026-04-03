Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили дать бесплатный проезд учителям и медикам к месту отдыха - РИА Новости, 03.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:13 03.04.2026
https://ria.ru/20260403/gosduma-2084894045.html
В ГД предложили дать бесплатный проезд учителям и медикам к месту отдыха
В ГД предложили дать бесплатный проезд учителям и медикам к месту отдыха - РИА Новости, 03.04.2026
В ГД предложили дать бесплатный проезд учителям и медикам к месту отдыха
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым предложили предоставить медицинским работникам и учителям,... РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T04:13:00+03:00
2026-04-03T04:13:00+03:00
общество
россия
сергей миронов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071651795_0:0:3352:1886_1920x0_80_0_0_70a73af00d6645b9bc027581d2b4413e.jpg
https://ria.ru/20260119/studenty-2068825624.html
https://ria.ru/20251023/gosduma-2049962352.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071651795_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_158f32a4c380294c4a38a201e5ee9767.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей миронов, госдума рф
Общество, Россия, Сергей Миронов, Госдума РФ
В ГД предложили дать бесплатный проезд учителям и медикам к месту отдыха

Миронов предложил дать бесплатный проезд учителям и медикам к месту отдыха

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума России
Госдума России - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Госдума России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым предложили предоставить медицинским работникам и учителям, работающим в государственных и муниципальных учреждениях, право на бесплатный проезд к месту отдыха и обратно.
Соответствующий законопроект вносится на рассмотрение палаты парламента. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Настоящий законопроект дополняет часть первую статьи 325 Трудового кодекса РФ новым положением, закрепляющим право на компенсацию расходов на проезд к месту отпуска для медицинских и педагогических работников один раз в два года и один раз в год для работников Крайнего Севера", - сказано в пояснительной записке.
Как рассказал РИА Новости Миронов, в последние десятилетия системы здравоохранения и образования сталкиваются с острейшей нехваткой кадров, и проблема нарастает. По его словам, в медицине уже не хватает нескольких десятков тысяч врачей, фельдшеров и медсестер, а в системе образования - сотен тысяч педагогов.
"Государство работает над решением этих проблем. В сфере здравоохранения, например, с этого года реализуется федеральный проект "Медицинские кадры". Он предусматривает снижение дефицита специалистов до 5% к 2030 году, но для получения такого результата нужны масштабные программы поддержки за счет бюджетных средств", - отметил парламентарий.
Лидер партии считает, что введение гарантированной компенсации проезда к месту отдыха станет прагматичной и обоснованная мерой поддержки медиков и учителей. Он добавил, что предоставление новой льготы станет мощным сигналом о признании государством ценности их труда, будет способствовать закреплению кадров и повышению привлекательность профессий среди молодежи.
ОбществоРоссияСергей МироновГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала