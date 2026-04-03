Нижегородский город остался без воды из-за аварии на станции очистки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 апр - РИА Новости. Город Кстово в Нижегородской области остался без воды из-за аварии на станции очистки, восстановить ее подачу планируется в пятницу поздно вечером, сообщает местный водоканал.

"В связи с аварийной остановкой водоочистной станции, подача воды в город Кстово Кстовский района будет остановлена до окончания устранения аварии", - говорится в сообщении МУП "Городской водоканал" в соцсети " ВКонтакте ".

Отмечается, что специалисты проводят необходимые работы для скорейшего восстановления подачи ресурса. "Ориентировочное время окончания работ - 22.00", - подчеркивается в сообщении.