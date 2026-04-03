В Молдавии в учебниках называют СССР оккупантами, сообщил глава ПМР

ТИРАСПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости. Советские войска в новых учебниках по истории в Молдавии называют оккупантами, а значит, по этой логике, таковыми являются и США и Великобритания, союзники СССР во Второй мировой войне, считает глава Приднестровья Вадим Красносельский.
Ранее молдавская общественность выразила возмущение в связи тем, что в молдавских учебниках для 12-х классов "История румын" присутствует героизация нацизма. Еврейская община Молдавии настаивала на изъятии учебников и даже готова была профинансировать их переиздание, но министерство образования страны от этого отказалось. Теперь проблема выявлена не только в учебнике для выпускных классов, но и в учебниках для девятиклассников.
"В молдавских учебниках называют Красную Армию оккупантами, но Красная Армия сражалась не одна. У неё были союзники – США и Великобритания. И, кстати, американские лётчики принимали активное участие в Ясско-Кишиневской операции. Следовательно, они тоже, наверное, оккупанты для молдавских историков?.. Трудно ответить на данный вопрос, хотя всё очевидно", - сказал Красносельский в ходе торжественного собрания, приуроченного к 10-летию молодежного военно-патриотического движения "Наследники Побед".
Лидер Приднестровья напомнил, что советские войска освободили Европу от нацизма и фашизма, идеология которых поработила европейские народы. "Практически всю Европу, так как остальная Европа была освобождена вследствие успешных наступательных операций Красной Армии. Были, конечно, и союзники. Поэтому, если так гипотетически представить – хотя что представлять, так оно и есть – эта история уже переписана". – отметил Красносельский.