12:21 03.04.2026 (обновлено: 12:26 03.04.2026)
Героя России Ярашева внесли в базу украинского сайта "Миротворец"
сергей ярашев (герой россии)
Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Сергей Ярашев (Герой России)
Героя России Ярашева внесли в базу украинского сайта "Миротворец"

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкГерой России рядовой Сергей Ярашев
Герой России рядовой Сергей Ярашев. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Герой Российской Федерации Сергей Ярашев, который в одиночку 68 дней удерживал позиции у Гришино в ДНР, внесен в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Персональные данные Ярашева и его близких были опубликованы на сайте в пятницу. "Миротворец" обвиняет Ярашева в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины и препятствовании деятельности ВСУ.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении Ярашеву звания Героя России, он в одиночку на протяжении 68 дней удерживал позиции у Гришино в ДНР. Сейчас рядовой проходит лечение в московском госпитале - глава ДНР Денис Пушилин докладывал Путину, что боец лишился ступней из-за обморожения.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов. Также на "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних.
