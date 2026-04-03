СМИ: молодым жителям ФРГ запретили покидать страну без одобрения бундесвера - РИА Новости, 03.04.2026
23:38 03.04.2026 (обновлено: 23:54 03.04.2026)
СМИ: молодым жителям ФРГ запретили покидать страну без одобрения бундесвера
Молодые жители Германии не смогут покидать страну без одобрения бундесвера из-за изменений закона о воинской обязанности, пишет Frankfurter Rundschau.
Frankfurter Rundschau: Германия ужесточила правила выезда для мужчин

Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 3 апр — РИА Новости. Молодые жители Германии не смогут покидать страну без одобрения бундесвера из-за изменений закона о воинской обязанности, пишет Frankfurter Rundschau.
"С новой редакцией закона, вступившей в силу 1 января 2026 года, положение изменилось. Теперь правило действует всегда, а не только в кризис. Это означает, что все мужчины старше 17 и младше 45 лет, которые хотят покинуть Германию более чем на три месяца, обязаны получить разрешение у бундесвера", — говорится в публикации.
Уточняется, что ранее это ограничение действовало только в двух крайних случаях: при состоянии напряженности или обороны. Под "состоянием напряженности" понимается ситуация повышенной внешней угрозы, признанная бундестагом или НАТО. "Состояние обороны" — это признанный парламентом факт вооруженного нападения на страну. Оба случая относятся к чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что неважно, идет ли речь об обучении за границей, работе или путешествии — сначала необходимо обратиться в соответствующий центр бундесвера. Разрешение должно предоставляться на период, в течение которого человек не подлежит призыву.
"Отказ в выдаче разрешения формально не предусмотрен, однако сам факт подачи заявления остается обязательным", — поясняет портал.
Представитель Минобороны подтвердил изданию, что требование получать разрешение действует теперь и вне чрезвычайных ситуаций. По его словам, цель — иметь полную информацию о гражданах на случай необходимости. В ведомстве также заверили, что такие разрешения, как правило, должны выдаваться. Однако вопрос о том, какие последствия грозят при его отсутствии, остался открытым.
