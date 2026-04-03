В Германии не менее 12 человек пострадали от взрыва петарды в вагоне поезда
По крайней мере 12 человек пострадали от взрыва петарды в вагоне скоростного поезда, сообщило полицейское управление немецкого округа Рейн-Зиг. РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T10:28:00+03:00
В Германии 12 человек пострадали от взрыва петарды в вагоне скоростного поезда
БЕРЛИН, 3 апр - РИА Новости. По крайней мере 12 человек пострадали от взрыва петарды в вагоне скоростного поезда, сообщило полицейское управление немецкого округа Рейн-Зиг.
Ранее газета Bild
сообщила, что полиция задержала 20-летнего мужчину в маске, который взорвал петарду в вагоне скоростного поезда и угрожал совершить теракт. При задержании у него в рюкзаке обнаружили крупный нож. В материале издания также говорилось о том, что в результате взрыва пострадали три человека.
"По меньшей мере 12 пассажиров получили легкие травмы. Один человек, предположительно, получил акустическую травму и был доставлен в больницу в Бонне", - говорится в материале.
Полиция добавила, что 180 пассажиров поезда были эвакуированы. В ходе обыска полицейские не обнаружили в вагонах опасных предметов. После проверки места происшествия криминалистами движение поездов было возобновлено.
Расследование обстоятельств произошедшего продолжается.