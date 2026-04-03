Гаглоев назвал Россию гарантом стабильности для Южной Осетии и Абхазии

СУХУМ, 3 апр - РИА Новости. Россия является гарантом стабильности и мира для Южной Осетии и Абхазии, помогая предотвращать угрозы, заявил югоосетинский президент Алан Гаглоев на открытии Международного экономического форума в Сухуме.
"Российская Федерация выступает для Южной Осетии и Абхазии надежным гарантом мира и стабильности на Южном Кавказе. Благодаря выстроенному формату взаимодействия, включая функционирование единого контура безопасности, удалось создать прочные условия для предотвращения угроз и обеспечения спокойной жизни наших граждан", - заявил Гаглоев.
По его словам, в числе взаимных приоритетов Южной Осетии и Абхазии – курс на укрепление дружественных отношений с Россией. Он отметил, что сотрудничество с Москвой создает основу для устойчивого экономического роста, повышения укрепления государственных институтов.
Гаглоев добавил, что Россия последовательно оказывает поддержку в модернизации инфраструктуры, развитии социальной сферы, реализации инвестиционных проектов Абхазии и Южной Осетии.