ФСБ пресекла канал поставок оружия в Крым из Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости. Канал поставок оружия и боеприпасов в Крым из Запорожской области пресечен сотрудниками ФСБ, сообщила пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены два жителя Сакского района Крыма 1971 и 1997 годов рождения, которые приобрели огнестрельное оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы и хранили по месту своего проживания, сообщили в ведомстве.
Арсенал злоумышленники планировали сбыть жителям региона. Из незаконного оборота сотрудниками ФСБ изъяты: ручной гранатомет иностранного производства, шесть автоматов Калашникова, а также магазины и патроны к ним, сообщили в ФСБ.
«
"В отношении жителей Сакского района возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 3 ст. 222 и п. "а" ч. 3 ст. 222.1 УК РФ", - сообщили в ведомстве.
Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, а также выявление возможных соучастников.