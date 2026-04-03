ФСБ пресекла канал поставок оружия в Крым из Запорожской области
15:25 03.04.2026
ФСБ пресекла канал поставок оружия в Крым из Запорожской области
ФСБ пресекла канал поставок оружия в Крым из Запорожской области - РИА Новости, 03.04.2026
ФСБ пресекла канал поставок оружия в Крым из Запорожской области
Канал поставок оружия и боеприпасов в Крым из Запорожской области пресечен сотрудниками ФСБ, сообщила пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю. РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T15:25:00+03:00
2026-04-03T15:25:00+03:00
республика крым
сакский район
запорожская область
происшествия, республика крым, сакский район, запорожская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Республика Крым, Сакский район, Запорожская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ пресекла канал поставок оружия в Крым из Запорожской области

ФСБ пресекла канал поставок боеприпасов в Крым из Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости. Канал поставок оружия и боеприпасов в Крым из Запорожской области пресечен сотрудниками ФСБ, сообщила пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены два жителя Сакского района Крыма 1971 и 1997 годов рождения, которые приобрели огнестрельное оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы и хранили по месту своего проживания, сообщили в ведомстве.
Арсенал злоумышленники планировали сбыть жителям региона. Из незаконного оборота сотрудниками ФСБ изъяты: ручной гранатомет иностранного производства, шесть автоматов Калашникова, а также магазины и патроны к ним, сообщили в ФСБ.
"В отношении жителей Сакского района возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 3 ст. 222 и п. "а" ч. 3 ст. 222.1 УК РФ", - сообщили в ведомстве.
Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, а также выявление возможных соучастников.
Работа саперов на месте предотвращения теракта у бизнес-центра в Москве - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
В Москве предотвратили теракт, готовившийся СБУ по схеме подрыва Кириллова
3 апреля, 14:54
 
ПроисшествияРеспублика КрымСакский районЗапорожская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
