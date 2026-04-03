ФСБ ведет розыск лиц, причастных к закладке бомбы у бизнес-центра в Москве

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Идет розыск лиц, причастных к закладке бомбы у бизнес-центра в Москве, взрыв которой мог привести к множеству жертв среди гражданского населения, сообщили в ФСБ России.

ФСБ России предотвратила теракт, планировавшийся Службой безопасности Украины ( СБУ ) в Москве в отношении одного из высокопоставленных руководителей правоохранительной системы.

"Организованы мероприятия по розыску лиц, причастных к закладке СВУ и привлечению их к уголовной ответственности. Все лица, давшие согласие на оказание содействия иностранному государству, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание" - говорится в сообщении.