ФСБ рассказала о плане теракта СБУ возле бизнес-центра в Москве
14:54 03.04.2026 (обновлено: 15:26 03.04.2026)
ФСБ рассказала о плане теракта СБУ возле бизнес-центра в Москве
Служба безопасности Украины планировала дистанционно подорвать взрывное устройство, заложенное в багажнике электроскутера, у бизнес-центра в Москве
ФСБ рассказала о плане теракта СБУ возле бизнес-центра в Москве

ФСБ: СБУ планировала подорвать бомбу в багажнике электроскутера у БЦ в Москве

© Фото : ЦОС ФСБ РФСкутер, в багажник которого заложили бомбу
Скутер, в багажник которого заложили бомбу - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
© Фото : ЦОС ФСБ РФ
Скутер, в багажник которого заложили бомбу
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Служба безопасности Украины планировала дистанционно подорвать взрывное устройство, заложенное в багажнике электроскутера, у бизнес-центра в Москве, сообщил в пятницу ЦОС ФСБ.
ФСБ предотвратила теракт, который СБУ планировала устроить в Москве в отношении одного из высокопоставленных руководителей правоохранительной системы. Оперативники выявили электроскутер, припаркованный у входа в бизнес-центр, в его багажнике находилось мощное самодельное взрывное устройство, закамуфлированное под бытовую зарядную станцию.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
На новгородской трассе задержали курьеров с мефедроном в газовом баллоне
3 апреля, 14:26
"СБУ планировала дистанционно подорвать взрывное устройство во время посещения объектом посягательства указанного бизнес-центра, идентифицировав его посредством организованного видеонаблюдения, что могло привести к большому количеству жертв среди гражданского населения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия взрывотехники ФСБ изъяли СВУ, состоящее из полутора килограммов пластичного взрывчатого вещества, поражающих элементов в виде болтов и гаек. Оно управлялось посредством WiFi-реле системы "умный дом" и 4G-модема.
На месте схода вагонов поезда в Ульяновской области. 3 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
СК назвал предварительную причину схода поезда в Ульяновской области
3 апреля, 13:47
 
