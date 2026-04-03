© Фото : ЦОС ФСБ РФ Скутер, в багажник которого заложили бомбу

ФСБ рассказала о плане теракта СБУ возле бизнес-центра в Москве

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Служба безопасности Украины планировала дистанционно подорвать взрывное устройство, заложенное в багажнике электроскутера, у бизнес-центра в Москве, сообщил в пятницу ЦОС ФСБ.

ФСБ предотвратила теракт, который СБУ планировала устроить в Москве в отношении одного из высокопоставленных руководителей правоохранительной системы. Оперативники выявили электроскутер, припаркованный у входа в бизнес-центр, в его багажнике находилось мощное самодельное взрывное устройство, закамуфлированное под бытовую зарядную станцию.

"СБУ планировала дистанционно подорвать взрывное устройство во время посещения объектом посягательства указанного бизнес-центра, идентифицировав его посредством организованного видеонаблюдения, что могло привести к большому количеству жертв среди гражданского населения", - говорится в сообщении.