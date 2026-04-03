ФСБ предотвратила теракт на электроподстанции в Ростовской области
Оперативники задержали двух мужчин, которые по заданию анонима планировали поджечь электроподстанцию в Батайске Ростовской области, сообщает УФСБ России по... РИА Новости, 03.04.2026
ФСБ предотвратила теракт на электроподстанции в Батайске в Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 апр - РИА Новости.
Оперативники задержали двух мужчин, которые по заданию анонима планировали поджечь электроподстанцию в Батайске Ростовской области, сообщает УФСБ России по региону
Установлено, что двое безработных жителей Ростова-на-Дону
через мессенджер получили задание от анонимного пользователя поджечь электроподстанцию в Батайске
. Аноним предоставил точные координаты объекта и инструкцию по выполнению задания.
"Реализовать свой преступный умысел мужчины не смогли, так как были задержаны сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
Дома у задержанных оперативники изъяли инструменты и химические вещества, приготовленные ими для поджога электроподстанции.
По заключению экспертов, возгорание данной электроподстанции могло привести к человеческим жертвам, а также отключению электроэнергии на длительный срок у 40 тысяч потребителей.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к теракту.
Кроме того, по факту ранее совершенного ими поджога вышки сотовой связи в Ростове-на-Дону в отношении них возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.