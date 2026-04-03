ФСБ предотвратила теракт на электроподстанции в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 апр - РИА Новости. Оперативники задержали двух мужчин, которые по заданию анонима планировали поджечь электроподстанцию в Батайске Ростовской области, сообщает УФСБ России по региону

Установлено, что двое безработных жителей Ростова-на-Дону через мессенджер получили задание от анонимного пользователя поджечь электроподстанцию в Батайске . Аноним предоставил точные координаты объекта и инструкцию по выполнению задания.

"Реализовать свой преступный умысел мужчины не смогли, так как были задержаны сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Дома у задержанных оперативники изъяли инструменты и химические вещества, приготовленные ими для поджога электроподстанции.

По заключению экспертов, возгорание данной электроподстанции могло привести к человеческим жертвам, а также отключению электроэнергии на длительный срок у 40 тысяч потребителей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к теракту.