СМИ: неизвестный взорвал петарду в поезде в ФРГ и угрожал совершить теракт

БЕРЛИН, 3 апр - РИА Новости. Полиция задержала в городе Зигбург на западе Германии 20-летнего мужчину в маске, который взорвал петарду в вагоне скоростного поезда и угрожал совершить теракт, сообщает газета Bild со ссылкой на правоохранительные органы.
"С 21. 00 (22. 00 мск 2 апреля - ред.) спасатели и полиция проводят работу на железнодорожной станции Зигбург-Бонн. Поезд ICE 19, следующий до центрального вокзала Франкфурта-на-Майне, с 20.30 стоит на платформе. Движение на участке полностью остановлено. Пятьсот пассажиров были эвакуированы. По всей видимости, пассажир в маске планировал теракт", - говорится в материале.
По словам очевидцев, инцидент произошел в 23-м вагоне состава.
Злоумышленник бросил из туалета в проход пейнтбольную гранату, после чего в вагоне раздался хлопок и поднялся дым. В результате пострадали три человека, они получили легкие травмы.
Нарушителем оказался гражданин Германии, у которого при задержании в рюкзаке обнаружили крупный нож.
Как пояснила представитель полиции, мужчина забаррикадировался в туалете поезда и угрожал совершить теракт.
В Германии украинца арестовали по обвинению в шпионаже
30 марта, 17:43