Еврокомиссар рассказал о планах ЕС по борьбе с кризисом в энергетике - РИА Новости, 03.04.2026
09:14 03.04.2026 (обновлено: 09:24 03.04.2026)
Еврокомиссар рассказал о планах ЕС по борьбе с кризисом в энергетике
Еврокомиссар рассказал о планах ЕС по борьбе с кризисом в энергетике - РИА Новости, 03.04.2026
Еврокомиссар рассказал о планах ЕС по борьбе с кризисом в энергетике
ЕС оценивает "все возможности", как справиться с кризисом в энергетике, включая введение ограничений на отпуск топлива и высвобождение дополнительных запасов... РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T09:14:00+03:00
2026-04-03T09:24:00+03:00
в мире, ближний восток, сша, иран, евросоюз, санкции в отношении россии, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ближний Восток, США, Иран, Евросоюз, Санкции в отношении России, Военная операция США и Израиля против Ирана
Еврокомиссар рассказал о планах ЕС по борьбе с кризисом в энергетике

Йоргенсен: ЕС обсуждает все возможности по борьбе с кризисом в энергетике

© REUTERS / Yves HermanФлаг ЕС в Брюсселе
Флаг ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
© REUTERS / Yves Herman
Флаг ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. ЕС оценивает "все возможности", как справиться с кризисом в энергетике, включая введение ограничений на отпуск топлива и высвобождение дополнительных запасов нефти из аварийных резервов как план преодоления последствий конфликта на Ближнем Востоке, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.
"Еврокомиссар по энергетике заявил, что блок оценивает "все возможности", включая нормирование топлива и высвобождение большего количества нефти из стратегических запасов", - пишет газета Financial Times, взявшее интервью у Йоргенсена.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
Европа сделала свой главный выбор — и заплатит за все
27 марта, 08:00
Как заявил еврокомиссар, Евросоюз разрабатывает планы преодоления "структурных, долгосрочных последствий" конфликта на Ближнем Востоке.
По его словам, это включает в себя "подготовку к наихудшим сценариям", даже если блок "пока не готов" к необходимости введения нормирования критически важных продуктов, таких как авиационное или дизельное топливо.
На вопрос о возможности ослабления правил регулирования авиационного топлива, чтобы разрешить больший импорт из США или увеличить долю этанола в автомобильном топливе, Йоргенсен заявил, что ЕС еще "не готов к тому, чтобы исправить или изменить какие-либо из наших действующих правил".
Йоргенсен также заявил, что "не исключает" еще одного высвобождения стратегических энергетических резервов, "если ситуация станет более критической".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Уничтожение России пошло не по плану. Результаты впечатляют
1 апреля, 08:00
"Мы рассматриваем все возможности, и ясно, что чем серьезнее становится ситуация, тем больше нам, конечно же, придется искать законодательные инструменты", - заявил он.
Также в интервью газете Йоргенсен заявил, что "это будет долгий кризис", и цены на энергоресурсы будут высокими очень долгое время. Более того, ЕС ожидает, что в ближайшие недели ситуация еще ухудшится в отношении некоторых "критически важных" продуктов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Ормузский пролив: закрытие, значение для Ирана и всего мира
20 июня 2025, 20:30
 
В миреБлижний ВостокСШАИранЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
