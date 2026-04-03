Еврокомиссар рассказал о планах ЕС по борьбе с кризисом в энергетике

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. ЕС оценивает "все возможности", как справиться с кризисом в энергетике, включая введение ограничений на отпуск топлива и высвобождение дополнительных запасов нефти из аварийных резервов как план преодоления последствий конфликта на Ближнем Востоке, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

"Еврокомиссар по энергетике заявил, что блок оценивает "все возможности", включая нормирование топлива и высвобождение большего количества нефти из стратегических запасов", - пишет газета Financial Times , взявшее интервью у Йоргенсена.

Как заявил еврокомиссар, Евросоюз разрабатывает планы преодоления "структурных, долгосрочных последствий" конфликта на Ближнем Востоке

По его словам, это включает в себя "подготовку к наихудшим сценариям", даже если блок "пока не готов" к необходимости введения нормирования критически важных продуктов, таких как авиационное или дизельное топливо.

На вопрос о возможности ослабления правил регулирования авиационного топлива, чтобы разрешить больший импорт из США или увеличить долю этанола в автомобильном топливе, Йоргенсен заявил, что ЕС еще "не готов к тому, чтобы исправить или изменить какие-либо из наших действующих правил".

Йоргенсен также заявил, что "не исключает" еще одного высвобождения стратегических энергетических резервов, "если ситуация станет более критической".

"Мы рассматриваем все возможности, и ясно, что чем серьезнее становится ситуация, тем больше нам, конечно же, придется искать законодательные инструменты", - заявил он.

Также в интервью газете Йоргенсен заявил, что "это будет долгий кризис", и цены на энергоресурсы будут высокими очень долгое время. Более того, ЕС ожидает, что в ближайшие недели ситуация еще ухудшится в отношении некоторых "критически важных" продуктов.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану . Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.