В Евросоюзе призвали готовиться к долгосрочному энергетическому шоку - РИА Новости, 03.04.2026
09:09 03.04.2026 (обновлено: 11:41 03.04.2026)
В Евросоюзе призвали готовиться к долгосрочному энергетическому шоку
ЕС готовится к долгосрочному энергетическому кризису на фоне конфликта на Ближнем Востоке, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен. РИА Новости, 03.04.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. ЕС готовится к долгосрочному энергетическому кризису на фоне конфликта на Ближнем Востоке, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.
"Это будет долгий кризис, <…> цены на энергоресурсы будут высокими очень долгое время", — сказал он в интервью газете Financial Times.
Европа сделала свой главный выбор — и заплатит за все
27 марта, 08:00
По словам еврокомиссара, в ближайшие недели ситуация с поставками некоторых критически важных продуктов ухудшится еще больше.
"Странам необходимо убедиться, что у них есть все необходимое", — предупредил Йоргенсен, отметив, что ЕС пока не находится в кризисе с безопасностью поставок, но уже готовится к худшим сценариям.
В частности, пояснил он, рассматриваются такие меры, как нормирование топлива и высвобождение большего количества нефти из стратегических запасов.
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Тегеран отвечает ударами по израильской территории, американским военным базам и другим объектам на Ближнем Востоке. В результате практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских стран. Это привело к резкому росту цен на энергоносители.
Ормузский пролив: закрытие, значение для Ирана и всего мира
20 июня 2025, 20:30
 
