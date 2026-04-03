Медведев: России пора отказаться от толерантности к вступлению соседей в ЕС

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. России пора отказаться от толерантного отношения к вступлению соседей, в том числе Украины, в Евросоюз, уверен зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
На фоне противоречий внутри НАТО в Брюсселе всерьёз задумались о создании полноценной военной компоненты внутри ЕС, отметил Медведев. Он указал, что это меняет картину мира. По его словам, теперь ЕС больше не экономический союз и довольно быстро может превратиться в полноценный и крайне враждебный России военный альянс.
"К чему я это всё клоню? А вот к чему: пора отказаться от толерантного отношения к вступлению в военно-экономический Европейский союз наших соседей. Включая и страну 404", - написал Медведев в Max.
В этом контексте он напомнил о словах президента РФ Владимира Путина на недавних переговорах с премьером Армении Николом Пашиняном.
"Это недавно в аккуратной форме уже сделал наш президент, намекнув некоему товарищу Воваевичу, что членство в ЕАЭС и членство Евросоюзе несовместимы", - упомянул зампред Совбеза.