Рейтинг@Mail.ru
Медведев: России пора отказаться от толерантности к вступлению соседей в ЕС - РИА Новости, 03.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:46 03.04.2026 (обновлено: 11:00 03.04.2026)
https://ria.ru/20260403/es-2084931712.html
Медведев: России пора отказаться от толерантности к вступлению соседей в ЕС
Медведев: России пора отказаться от толерантности к вступлению соседей в ЕС - РИА Новости, 03.04.2026
Медведев: России пора отказаться от толерантности к вступлению соседей в ЕС
России пора отказаться от толерантного отношения к вступлению соседей, в том числе Украины, в Евросоюз, уверен зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T10:46:00+03:00
2026-04-03T11:00:00+03:00
россия
украина
евросоюз
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_49fbf5660a58f5a7a18bf8d75e404ff7.jpg
https://ria.ru/20260403/medvedev-2084931809.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_6da4d019d5ffb3434afa6cc31ba87b67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, евросоюз, дмитрий медведев
Россия, Украина, Евросоюз, Дмитрий Медведев
Медведев: России пора отказаться от толерантности к вступлению соседей в ЕС

Медведев призвал к отказу от толерантности к вступлению соседних с РФ стран в ЕС

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. России пора отказаться от толерантного отношения к вступлению соседей, в том числе Украины, в Евросоюз, уверен зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
На фоне противоречий внутри НАТО в Брюсселе всерьёз задумались о создании полноценной военной компоненты внутри ЕС, отметил Медведев. Он указал, что это меняет картину мира. По его словам, теперь ЕС больше не экономический союз и довольно быстро может превратиться в полноценный и крайне враждебный России военный альянс.
"К чему я это всё клоню? А вот к чему: пора отказаться от толерантного отношения к вступлению в военно-экономический Европейский союз наших соседей. Включая и страну 404", - написал Медведев в Max.
В этом контексте он напомнил о словах президента РФ Владимира Путина на недавних переговорах с премьером Армении Николом Пашиняном.
"Это недавно в аккуратной форме уже сделал наш президент, намекнув некоему товарищу Воваевичу, что членство в ЕАЭС и членство Евросоюзе несовместимы", - упомянул зампред Совбеза.
3 апреля, 10:46
 
РоссияУкраинаЕвросоюзДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала