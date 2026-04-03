ЕС не намерен менять решение по отказу от российского СПГ, пишут СМИ

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Переживающий энергокризис ЕС не намерен вносить изменения в законодательство по вопросу прекращения импорта российского СПГ, вместо этого евроблок хочет полагаться на США и других партнеров, пишет газета Financial Times со ссылкой на еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена.
Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступит в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным - с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ - с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным. Согласно расчетам РИА Новости, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17% своего импорта.
"Йоргенсен подтвердил свою позицию о том, что не ожидается никаких изменений в законодательстве ЕС по прекращению импорта российского сжиженного природного газа в этом году", - пишет издание, взявшее интервью у еврокомиссара.
Как отмечает газета, Йоргенсен заявил, что вместо этого ЕС приемлемо полагаться на США и других партнеров в вопросе дополнительных поставок энергоресурсов.
