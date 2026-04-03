ЕС не намерен менять решение по отказу от российского СПГ, пишут СМИ - РИА Новости, 03.04.2026
10:27 03.04.2026
ЕС не намерен менять решение по отказу от российского СПГ, пишут СМИ
2026-04-03T10:27:00+03:00
В мире, США, Иран, Израиль, Евросоюз, Военная операция США и Израиля против Ирана
ЕС не намерен менять решение по отказу от российского СПГ, пишут СМИ

FT: ЕС не намерен менять решение по отказу от СПГ из РФ, несмотря на кризис

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Переживающий энергокризис ЕС не намерен вносить изменения в законодательство по вопросу прекращения импорта российского СПГ, вместо этого евроблок хочет полагаться на США и других партнеров, пишет газета Financial Times со ссылкой на еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена.
Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступит в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным - с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ - с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным. Согласно расчетам РИА Новости, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17% своего импорта.
Флаг ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
Еврокомиссар рассказал о планах ЕС по борьбе с кризисом в энергетике
3 апреля, 09:14
"Йоргенсен подтвердил свою позицию о том, что не ожидается никаких изменений в законодательстве ЕС по прекращению импорта российского сжиженного природного газа в этом году", - пишет издание, взявшее интервью у еврокомиссара.
Как отмечает газета, Йоргенсен заявил, что вместо этого ЕС приемлемо полагаться на США и других партнеров в вопросе дополнительных поставок энергоресурсов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Эксперт назвал условия нормализации отношений ЕС и России в энергетике
2 апреля, 19:48
 
В мире, США, Иран, Израиль, Евросоюз, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
