На Дальнем Востоке построят электростанцию

КАЗАНЬ, 3 апр — РИА Новости. Минэнерго России прорабатывает строительство новой электростанции на топливе в Хабаровске или Приморье для покрытия там энергодефицита, заявил журналистам министр энергетики Сергей Цивилев.
"В настоящий момент прорабатываем оптимальное решение, которое закроет вопрос покрытия перспективного спроса не электроэнергию в Хабаровске и Приморье. В том числе рассматриваем вариант строительства нового генерирующего объекта и его топливообеспечения", — сказал он на форуме "Энергопром-2026".
Он добавил, что по результатам проработки этого вопроса появится возможность определить и целесообразные объемы генерации на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на Дальнем Востоке.
Сейчас приняты решения по обеспечению продления работы 459 МВт существующей генерации, строительству 35,5 МВт новой генерации, а также строительству объектов электросетевого хозяйства в Приморье и Хабаровском крае, также рассказал Цивилев.