Власти Молдавии назвали преждевременной отмену режима ЧП в энергетике

КИШИНЕВ, 3 апр — РИА Новости. Ситуация в энергетическом секторе Молдавии остается хрупкой, а текущий уровень рисков не позволяет немедленно отказаться от режима чрезвычайного положения (ЧП), сообщает в пятницу Национальный центр управления кризисными ситуациями (CNMC) по итогам анализа состояния отрасли.

Молдавии 25 марта был введен режим чрезвычайного положения в энергетике на 60 дней из-за вывода из строя ЛЭП Исакча - Вулканешты, по которой в республику поступает до 70% импортируемого из Европы электричества, а также из-за топливного кризиса. Повреждения были зафиксированы на территории Украины , что сделало невозможным поставки по данному маршруту. В субботу вечером работа ЛЭП была восстановлена. После этого с призывами отменить режим ЧП выступили Партия социалистов, Либерал-демократическая партия, а также блок "Альтернатива". В среду премьер-министр Александр Мунтяну поручил подготовить план действий для возвращения к нормальному режиму работы.

"Любая возможность сокращения срока ЧП, установленного парламентом, может быть рассмотрена только при условии полного обеспечения энергетической безопасности страны. На данный момент Молдавия остается крайне уязвимой из-за стопроцентной зависимости от импорта топлива и нестабильного регионального контекста. Уровень актуальных рисков не позволяет немедленно отказаться от чрезвычайного положения. Система еще не полностью стабилизирована, а техническое состояние линии Исакча - Вулканешты требует дополнительных проверок и корректировок",- говорится в распространенном для СМИ сообщении центра.

По данным специалистов центра, период апреля-мая является критическим для системы: отключение мощностей когенерации на ТЭЦ приводит к сокращению внутреннего производства электроэнергии примерно на 50% (около 200 МВт). Это вынуждает власти увеличивать закупки энергии по более высоким ценам для покрытия дефицита.

"Даже в случае прекращения режима ЧП потребуется активация состояния повышенной готовности. Это необходимо для сохранения инструментов вмешательства, предотвращающих бесконтрольный экспорт дизельного топлива и бензина из страны", - отметили в центре.