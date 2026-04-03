Рейтинг@Mail.ru
Власти Молдавии назвали преждевременной отмену режима ЧП в энергетике
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:22 03.04.2026 (обновлено: 11:26 03.04.2026)
https://ria.ru/20260403/energetika-2084945472.html
Власти Молдавии назвали преждевременной отмену режима ЧП в энергетике
Ситуация в энергетическом секторе Молдавии остается хрупкой, а текущий уровень рисков не позволяет немедленно отказаться от режима чрезвычайного положения (ЧП)
2026-04-03T11:22:00+03:00
2026-04-03T11:26:00+03:00
в мире
молдавия
европа
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1b/2083240982_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_16995b3c89e991b08de888b39c4e021e.jpg
https://ria.ru/20250820/moldavija-2036520062.html
https://ria.ru/20260402/sng-2084835587.html
https://ria.ru/20260402/nalogi-2084755942.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1b/2083240982_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1131c9e7febf14ba402f5ab564b3c7df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Власти Молдавии назвали преждевременной отмену режима ЧП в энергетике

CNMC: текущий уровень рисков в энергетике не позволяет отменить режим ЧП

© AP Photo / Aurel ObrejaЭлектростанция в Кишиневе
Электростанция в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
© AP Photo / Aurel Obreja
Электростанция в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 3 апр — РИА Новости. Ситуация в энергетическом секторе Молдавии остается хрупкой, а текущий уровень рисков не позволяет немедленно отказаться от режима чрезвычайного положения (ЧП), сообщает в пятницу Национальный центр управления кризисными ситуациями (CNMC) по итогам анализа состояния отрасли.
В Молдавии 25 марта был введен режим чрезвычайного положения в энергетике на 60 дней из-за вывода из строя ЛЭП Исакча - Вулканешты, по которой в республику поступает до 70% импортируемого из Европы электричества, а также из-за топливного кризиса. Повреждения были зафиксированы на территории Украины, что сделало невозможным поставки по данному маршруту. В субботу вечером работа ЛЭП была восстановлена. После этого с призывами отменить режим ЧП выступили Партия социалистов, Либерал-демократическая партия, а также блок "Альтернатива". В среду премьер-министр Александр Мунтяну поручил подготовить план действий для возвращения к нормальному режиму работы.
"Любая возможность сокращения срока ЧП, установленного парламентом, может быть рассмотрена только при условии полного обеспечения энергетической безопасности страны. На данный момент Молдавия остается крайне уязвимой из-за стопроцентной зависимости от импорта топлива и нестабильного регионального контекста. Уровень актуальных рисков не позволяет немедленно отказаться от чрезвычайного положения. Система еще не полностью стабилизирована, а техническое состояние линии Исакча - Вулканешты требует дополнительных проверок и корректировок",- говорится в распространенном для СМИ сообщении центра.
По данным специалистов центра, период апреля-мая является критическим для системы: отключение мощностей когенерации на ТЭЦ приводит к сокращению внутреннего производства электроэнергии примерно на 50% (около 200 МВт). Это вынуждает власти увеличивать закупки энергии по более высоким ценам для покрытия дефицита.
"Даже в случае прекращения режима ЧП потребуется активация состояния повышенной готовности. Это необходимо для сохранения инструментов вмешательства, предотвращающих бесконтрольный экспорт дизельного топлива и бензина из страны", - отметили в центре.
Молдавия переживает затяжной экономический кризис, сопровождающийся высокой инфляцией и ростом государственного долга. Оппозиция неоднократно обвиняла команду президента Майи Санду в некомпетентности и неспособности справиться с падением уровня жизни населения на фоне разрыва традиционных экономических связей с СНГ и энергокризиса.
В миреМолдавияЕвропаСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала