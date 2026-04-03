СМИ: срыв закупок в энергосфере из-за Ближнего Востока ударит по Украине

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Ситуация на Ближнем Востоке привела к срыву закупок и производства, а также к росту затрат на комплектующие и оборудование для энергетической инфраструктуры, которые нужны Украине, пишет издание Politico.
"Страны (Персидского залива - ред.) стали искать те же самые комплектующие и оборудование, которые необходимы Украине, что привело к срыву сроков закупок и производства, а также к росту затрат", - говорится в публикации.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.