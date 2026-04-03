Эксперты рассказали, куда россияне поедут отдыхать на майские праздники

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Турция, Египет и Вьетнам стали лидирующими направлениями для отдыха россиян в период майских праздников, рассказали РИА Новости представители отрасли.
Гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян подчеркнул, что май - это традиционное открытие сезона в Турции, когда стартуют чартерные программы из большинства российских регионов.
Однако он отметил, что в этом году майские праздники достаточно короткие, поэтому спрос именно на этот период несколько ниже, чем год назад. "Кроме того, на спросе сказывается выпадение из ассортимента всего Ближнего Востока, который суммарно составляет до четверти выездного турпотока в майские праздники", - отметил он.
В силу коротких праздничных дней россияне активнее бронируют сити-туры в Стамбул и другие города, до которых можно долететь за 4-5 часов. "Это сравнительно небольшая доля туристов, так как пляжный отдых все равно остается в приоритете, тем не менее, доля активно растет", - пояснил Мурадян.
Помимо этого, существенный рост спроса также виден по направлению Египта. Так, в мае в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе уже устанавливается теплая пляжная погода. "Если говорить о дальнемагистральных направлениях, в первую очередь, Юго-Восточной Азии, то здесь мы видим серьезный рост спроса на Вьетнам", - поделился он.
Средняя продолжительность сити-тура составляет 3-4 ночи, а пляжного - от 7 до 10 ночей. Средняя стоимость поездки зависит от выбранного направления. "В случае с Египтом, Таиландом, Вьетнамом и Хайнанем отдых обойдется в примерно одинаковые суммы: от 100-110 тысяч рублей за одного человека. Сити-тур в Стамбул - от 50 тысяч рублей за человека с отелем и перелетом", - заключил Мурадян.