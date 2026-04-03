Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Туризм
 
09:13 03.04.2026 (обновлено: 13:21 03.04.2026)
https://ria.ru/20260403/eksperty-2084913172.html
Эксперты рассказали, куда россияне поедут отдыхать на майские праздники
Турция, Египет и Вьетнам стали лидирующими направлениями для отдыха россиян в период майских праздников, рассказали РИА Новости представители отрасли. РИА Новости, 03.04.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079102623_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_f7072aa16592ee7c1b14da393bab29f9.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079102623_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3f59464a537c04f0b292b62247c78af3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Павел Львов | Самая длинная в мире канатная дорога на острове Фокуок во Вьетнам
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Турция, Египет и Вьетнам стали лидирующими направлениями для отдыха россиян в период майских праздников, рассказали РИА Новости представители отрасли.
"Лидером спроса на майские праздники является в этом, как и в прошлом году, Турция и занимает половину проданных туров. Далее по продажам - Египет и Вьетнам", - сказали в туроператоре Anex.
Там отметили, что в предстоящие праздники россияне также выбирают отправляться на Сейшелы, Маврикий и Филиппины.
Гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян подчеркнул, что май - это традиционное открытие сезона в Турции, когда стартуют чартерные программы из большинства российских регионов.
Однако он отметил, что в этом году майские праздники достаточно короткие, поэтому спрос именно на этот период несколько ниже, чем год назад. "Кроме того, на спросе сказывается выпадение из ассортимента всего Ближнего Востока, который суммарно составляет до четверти выездного турпотока в майские праздники", - отметил он.
В силу коротких праздничных дней россияне активнее бронируют сити-туры в Стамбул и другие города, до которых можно долететь за 4-5 часов. "Это сравнительно небольшая доля туристов, так как пляжный отдых все равно остается в приоритете, тем не менее, доля активно растет", - пояснил Мурадян.
Помимо этого, существенный рост спроса также виден по направлению Египта. Так, в мае в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе уже устанавливается теплая пляжная погода. "Если говорить о дальнемагистральных направлениях, в первую очередь, Юго-Восточной Азии, то здесь мы видим серьезный рост спроса на Вьетнам", - поделился он.
По его словам, во Вьетнаме в мае высокий сезон начинается в Нячанге, Камране и Дананге. При этом еще одним лидером на предстоящие праздники стал Китай, где наблюдается активный спрос на пляжный отдых на острове Хайнань.
Средняя продолжительность сити-тура составляет 3-4 ночи, а пляжного - от 7 до 10 ночей. Средняя стоимость поездки зависит от выбранного направления. "В случае с Египтом, Таиландом, Вьетнамом и Хайнанем отдых обойдется в примерно одинаковые суммы: от 100-110 тысяч рублей за одного человека. Сити-тур в Стамбул - от 50 тысяч рублей за человека с отелем и перелетом", - заключил Мурадян.
ТуризмЕгипетТурцияВьетнамАртур Мурадян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала