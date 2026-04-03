Китай зарабатывает сверхприбыли на российском СПГ

Вашингтону пока удается гипнотизировать мировые рынки, не допуская скачка цен на нефть выше психологической отметки 150 долларов за баррель, однако последствия уже начинают вылезать в самых причудливых местах и формах. Агентство Reuters констатирует совершенно неожиданное: китайские компании по итогам марта показали рекордные продажи сжиженного природного газа, но не собственного, а ранее закупленного в других странах, в первую очередь в Австралии и России.

Поскольку война ведется в регионе крупнейшей нефтедобычи, акценты новостного внимания направлены именно на черное золото, а природный газ упоминается лишь как сопутствующий фактор. При этом рынок СПГ является самым быстрорастущим направлением мировой энергетики. Ожидается, что к концу текущего года глобальные продажи сжиженного газа вырастут на семь процентов, а к 2032-му объем мирового рынка в денежном эквиваленте достигнет 227 миллиардов долларов. Если смотреть еще дальше, то от текущего годового оборота в 422 миллиона тонн рынок СПГ к 2040-му прибавит шестьдесят процентов и еще столько же в следующем десятилетии.