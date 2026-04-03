15:05 03.04.2026
Ефимов: комплекс с пищевым производством построили в Ново-Переделкине
Комплекс с пищевым производством построили в Ново-Переделкине на западе Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 03.04.2026
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Комплекс с пищевым производством построили в Ново-Переделкине на западе Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
В сообщении уточняется, что площадь комплекса составила свыше 40 тысяч квадратных метров, здесь планируется изготавливать мясные и мясорастительные консервы.
Ефимов: земляные работы на станции "Гольяново" выполнены на треть
"Внутри оборудовали холодильные и морозильные камеры, склады для сухих компонентов и продовольственных запасов, помещения для хранения консервов, распаковки мясных блоков. Объект возвели в рамках второй очереди строительства, реализацию первой очереди завершили в 2021 году. Совокупная площадь всего комплекса составляет около 80 тысяч квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.
Для развития пищевого производства инвестору выделили свыше 5,5 гектара земли по ставку один рубль в год, добавляется в пресс-релизе градостроительного комплекса.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в Крюкове появится промышленно-производственный комплекс.
 
