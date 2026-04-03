Ефимов: строительство дорог в рамках проекта в СВАО выполнено на 55%

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Строительство дорог в рамках проекта улично-дорожной сети на северо-востоке Москвы выполнено на 55%, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"По проекту на северо-востоке столицы построят путепровод через пути Октябрьской железной дороги, две эстакады-съезда, а также два надземных пешеходных перехода – в общей сложности около семи километров дорог. Благодаря реализации проекта появится прямая транспортная связь от улицы Академика Королева до Московского скоростного диаметра и Северо-Западной хорды", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.

В сообщении уточняется, что благодаря проекту жители смогут не объезжать через прилегающую улично-дорожную сеть, его готовность составляет 55%.

Кроме того, в этом году планируют запустить движение по путепроводу через железнодорожные пути Октябрьской железной дороги и прилегающей улично-дорожной сети. Как добавили в пресс-службе градостроительного комплекса столицы, специалисты завершат возведение двух надземных пешеходных переходов.