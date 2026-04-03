Родители детей, попавших в ДТП под Саратовом, сами организовали экскурсию

САРАТОВ, 3 апр - РИА Новости. Родители детей, попавших на автобусе в ДТП под Саратовом, сами организовали выезд на экскурсию в пензенский зоопарк, администрация Ершовского района не была поставлена в известность, сообщил РИА Новости начальник отдела образования администрации Алексей Монченко.
Авария произошла в пятницу на трассе Нижний Новгород - Саратов вблизи села Новозахаркино Петровского района. Водитель погиб, ему стало плохо за рулем. Всего автобусе было 23 ребенка и несколько сопровождавших их взрослых, дети ехали из Ершова на экскурсию в Пензу. Пятерых пострадавших доставили санавиацией в Саратов, остальным оказывают помощь в Петровской районной больнице. СК возбудил уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
"Дети из разных классов. Туристическая поездка в пензенский зоопарк была организована родителями. Сейчас каникулярное время. Пензенский зоопарк хотели посетить. Нас они не информировали, раз в частном порядке перевозка. Учредитель в известность поставлен не был о планируемой поездке", - сказал Монченко.
Начальник отдела образования районной администрации добавил, что о других поездках, которые были на этой неделе в каникулы, власти района знали. К примеру, в четверг группа детей организованно посещала воинскую часть в Энгельсе. А про ДТП с автобусом с детьми из Ершова властям района стало известно из средств массовой информации.