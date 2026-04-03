10:06 03.04.2026 (обновлено: 11:28 03.04.2026)
В Саратовской области в ДТП погиб водитель автобуса, перевозившего детей
В Саратовской области перевернулся автобус с детьми, часть из них пострадала, также погиб водитель, сообщили в Госавтоинспекции по региону. РИА Новости, 03.04.2026
происшествия, саратовская область, гаи, россия, роман бусаргин, пенза
© Фото : прокуратура Саратовской областиНа месте ДТП с участием автобуса, перевозившего детей, в Саратовской области. 3 апреля 2026
САРАТОВ, 3 апр — РИА Новости. В Саратовской области перевернулся автобус с детьми, часть из них пострадала, также погиб водитель, сообщили в Госавтоинспекции по региону.
ДТП произошло в 08:53 мск вблизи села Новозахаркино в Петровском районе. Губернатор Роман Бусаргин рассказал, что в автобусе находились 23 ребенка и двое взрослых. Они ехали из Ершова в Пензу на экскурсию.
"Водитель мужчина (данные уточняются), управляя автобусом Hyundai, допустил опрокидывание транспортного средства. Водитель погиб. По предварительным данным, водителю стало плохо за рулем", — заявили в ГАИ.
Как уточнил Минздрав, травмы получили семь детей, одна девочка в тяжелом состоянии, ей делают операцию. Остальные в состоянии средней степени тяжести, с переломами. Их переводят на лечение в областную детскую больницу в Саратове.
Для родителей пострадавших открыли горячую линию: 8 (8452) 67-07-37.
