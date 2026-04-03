В Саратовской области в ДТП погиб водитель автобуса, перевозившего детей

САРАТОВ, 3 апр — РИА Новости. В Саратовской области перевернулся автобус с детьми, часть из них пострадала, также погиб водитель, сообщили в Госавтоинспекции по региону.

Как уточнил Минздрав, травмы получили семь детей, одна девочка в тяжелом состоянии, ей делают операцию. Остальные в состоянии средней степени тяжести, с переломами. Их переводят на лечение в областную детскую больницу в Саратове.