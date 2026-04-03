"Переломный момент". Предупреждение России вызвало переполох на Западе - РИА Новости, 03.04.2026
17:35 03.04.2026 (обновлено: 18:39 03.04.2026)
https://ria.ru/20260403/dmitriev-2085072193.html
"Переломный момент". Предупреждение России вызвало переполох на Западе
"Переломный момент". Предупреждение России вызвало переполох на Западе
"Переломный момент". Предупреждение России вызвало переполох на Западе

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Слова спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева о росте цен на нефть марки Brent стали предупреждением о последствиях операции США против Ирана, пишет L' AntiDiplomatico.
"Эскалация конфликта на Ближнем Востоке начинает оказывать ощутимое влияние на мировые энергетические рынки, и сигналы становятся все более тревожными. Кирилл Дмитриев, специальный представитель президента России, выступил с резким предупреждением: цена на нефть уже вышла из-под контроля и в ближайшее время может превысить 150 долларов за баррель", — говорится в публикации.
Накануне Дмитриев заявил, что цена на физическую нефть марки Brent взлетела до 141 доллара и движется к отметке в 150 долларов и выше. Он также добавил, что цены на фьючерсы догонят физические. По данным издания, такого не наблюдалось со времен кризиса 2008 года.
"Это обстоятельство стало переломным моментом: цены на фьючерсы, которые связаны с финансовыми рынками, стремительно растут до уровня физической нефти. Это свидетельствует о реальном дисбалансе между спросом и предложением, усугубляемом геополитической нестабильностью", — резюмируется в публикации.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории исламской республики, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.

Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20 процентов мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
