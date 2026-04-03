Ливанский политик высказался о кризисе либеральных ценностей на Западе

БЕЙРУТ, 3 апр - РИА Новости. Общество в странах Запада возвращается к православным традициям, в первую очередь к уважению семейных ценностей, вопреки либеральной повестке, навязываемой некоторыми политическими силами, поделился мнением с РИА Новости бывший глава ливанской православной партии "Аль-Машрек" Фади Дейри.

"Общество — даже западное — стремится вернуться к традиционным религиозным православным принципам и уважению семейных ценностей, несмотря на либеральную повестку, которая сегодня переживает кризис и которую некоторые западные политические силы пытаются закрепить внутри своих же обществ", - сказал Дейри.

По словам представителя православной общины в Ливане , в последние годы христианские сообщества как в арабском мире, так и на Западе все чаще принимают решение следовать православным традициям, с акцентом на уважение к традиционной семье и основам жизни.

"Люди действительно начали возвращаться к основам православия, потому что увидели, как общества разрушаются, разрушаются семьи, разрушаются моральные ценности", - добавил Дейри.