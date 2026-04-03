СК возбудил дело после инцидента с кварцевой лампой в детсаду на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 апр – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту обращения воспитанников детского сада в Южно-Сахалинске с жалобами на проблемы с глазами, сообщает СУСК по Сахалинской области.

Как отмечает пресс-службы, проверка в дошкольном учреждении выявила, что 1 апреля семеро детей после прогулки зашли без воспитателя в группу, где работала кварцевая лампа, и провели около нее примерно минуту, после чего у всех диагностировали покраснение глаз.