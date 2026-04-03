СК возбудил дело после инцидента с кварцевой лампой в детсаду на Сахалине
2026-04-03T10:16:00+03:00
https://ria.ru/20250115/chukotka-1993773139.html
В Южно-Сахалинске завели дело после инцидента с кварцевой лампой в детсаду
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 апр – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту обращения воспитанников детского сада в Южно-Сахалинске с жалобами на проблемы с глазами, сообщает СУСК по Сахалинской области.
Как отмечает пресс-службы, проверка в дошкольном учреждении выявила, что 1 апреля семеро детей после прогулки зашли без воспитателя в группу, где работала кварцевая лампа, и провели около нее примерно минуту, после чего у всех диагностировали покраснение глаз.
"По данному факту следственным отделом по г. Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающие требованиям безопасности)", - говорится в сообщении
ведомства.
В настоящий момент, отмечает пресс-служба, следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего инцидента и выявление возможных нарушений.