На Сахалине семь детей пострадали из-за работы кварцевой лампы
Семеро воспитанников одного из детских садов Южно-Сахалинска пострадали из-за работы кварцевой лампы, сообщили РИА Новости в региональном главке Следственного...
2026-04-03T11:39:00+03:00
На Сахалине 7 воспитанников детсада пострадали из-за работы кварцевой лампы
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 апр — РИА Новости.
Семеро воспитанников одного из детских садов Южно-Сахалинска пострадали из-за работы кварцевой лампы, сообщили РИА Новости в региональном главке
Следственного комитета.
"Cемеро детей после прогулки зашли без воспитателя в группу, где работала кварцевая лампа, и провели около нее примерно минуту, после чего у всех диагностировали покраснение глаз", — говорится в релизе.
В ведомстве уточнили, что это произошло 1 апреля. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
На произошедшее обратил внимание и мэр города Сергей Надсадин.
"Получил информацию, что в одном из детских садов семеро детей обратились с жалобами на состояние глаз. Воспитатели сразу оповестили родителей, сейчас дети находятся дома под наблюдением окулиста", — написал он на платформе MAX
.
Мэр добавил, что держит ситуацию на контроле и лично получает доклады о ходе внутренней проверки и состоянии детей.