Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил, почему не стоит забирать деньги из депозитов - РИА Новости, 03.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:18 03.04.2026
https://ria.ru/20260403/depozity-2084885540.html
Эксперт объяснил, почему не стоит забирать деньги из депозитов
Эксперт объяснил, почему не стоит забирать деньги из депозитов - РИА Новости, 03.04.2026
Эксперт объяснил, почему не стоит забирать деньги из депозитов
Снижение ставок по вкладам вызывает у многих желание срочно забрать деньги и переложить их в другие инструменты. Однако эмоциональная реакция — главный риск для РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T03:18:00+03:00
2026-04-03T03:18:00+03:00
экономика
депозиты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151504/05/1515040590_0:97:3298:1952_1920x0_80_0_0_1c756ed2b321f6a14ed68fb1ac8473a7.jpg
https://ria.ru/20260331/perevod-2083894292.html
https://ria.ru/20260322/vklad-2082087420.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, депозиты
Экономика, Депозиты
Эксперт объяснил, почему не стоит забирать деньги из депозитов

Основатель "Секвойя Групп" Гмыря: не стоит торопиться снимать деньги со вкладов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента на витрине
Знак процента на витрине - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Знак процента на витрине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Снижение ставок по вкладам вызывает у многих желание срочно забрать деньги и переложить их в другие инструменты. Однако эмоциональная реакция — главный риск для вкладчика. О том, почему не стоит суетиться, агентству “Прайм” рассказал основатель Агентства по управлению рисками "Секвойя Групп" Максим Гмыря.
"Закрывать счета, срочно искать "более выгодные" варианты, перекладываться в непонятные и рискованные инструменты - одна из типичных ошибок. Несмотря на снижение, доходность по накопительным счетам и депозитам по-прежнему остаётся на довольно хорошем уровне", — пояснил эксперт.
Держать часть средств на вкладах имеет смысл ради ликвидности и безопасности — это деньги, которые доступны в любой момент. Альтернатива в виде наличных или сомнительных схем гораздо рискованнее.
Эксперт также предостерегает от массового перехода в недвижимость: высокие ипотечные ставки могут свести на нет потенциальную выгоду. Оптимальная стратегия — не делать резких движений, а грамотно распределить средства: часть оставить на депозитах, часть при желании перевести в более доходные, но и более сложные инструменты (инвестиционные программы, паевые фонды, золото), требующие долгосрочного подхода. Главное — сохранять спокойствие и не пытаться быстро "переиграть рынок", заключил Гмыря.
ЭкономикаДепозиты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала