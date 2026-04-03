Эксперт объяснил, почему не стоит забирать деньги из депозитов

"Закрывать счета, срочно искать "более выгодные" варианты, перекладываться в непонятные и рискованные инструменты - одна из типичных ошибок. Несмотря на снижение, доходность по накопительным счетам и депозитам по-прежнему остаётся на довольно хорошем уровне", — пояснил эксперт.

Держать часть средств на вкладах имеет смысл ради ликвидности и безопасности — это деньги, которые доступны в любой момент. Альтернатива в виде наличных или сомнительных схем гораздо рискованнее.

Эксперт также предостерегает от массового перехода в недвижимость: высокие ипотечные ставки могут свести на нет потенциальную выгоду. Оптимальная стратегия — не делать резких движений, а грамотно распределить средства: часть оставить на депозитах, часть при желании перевести в более доходные, но и более сложные инструменты (инвестиционные программы, паевые фонды, золото), требующие долгосрочного подхода. Главное — сохранять спокойствие и не пытаться быстро "переиграть рынок", заключил Гмыря.