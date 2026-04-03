Солистка группы "Демо" рассказала, что могла быть в перевернутом вагоне

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Солистка попавшей в ЧП с поездом под Ульяновском группы "Демо" Любовь Толкунова рассказала, что утром собиралась пойти в душ в вагон, который оказался в числе сошедших с рельсов.

Ранее продюсер группы "Демо" Вадим Мидлер сообщил РИА Новости, что музыканты группы ехали в поезде, сошедшем с рельсов в Ульяновской области , они не пострадали и ждут транспорт до Уфы , где у них запланирован концерт. По его словам, все они ехали в первом вагоне, который не перевернулся. Сами музыканты подтвердили эту информацию в соцсети "ВКонтакте".

Толкунова рассказала в своем Telegram-канале, что чуть не опоздала на поезд в Москве и ей пришлось пробежать все вагоны, часть которых потом оказалась перевернута.

"До аварии я спокойно смотрела сериальчики, думала сходить в душ в поезде с утра, но почему-то заставила прям себя сходить ночью перед сном, это было часа в три. А через несколько часов я смотрю из леса на этот самый вагон с душем, перевернутый вагон, там МЧС что-то тушат и режут металл. Там могла быть я, но как хорошо, что всё хорошо!" - рассказала Толкунова

Она отметила, что музыкантов забрал "Камаз" и через поле по грязи привез на дорогу, где их уже подхватили автобусы.

"Мы уже на пути на концерт в Уфе! Нам ехать на машине ещё 600 километров, я очень продрогла, пока мы ждали в лесу у поезда, очень проголодалась, надеюсь, заедем по пути в какое-то кафе", - отметила певица.