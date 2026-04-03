Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:22 03.04.2026 (обновлено: 15:09 03.04.2026)
https://ria.ru/20260403/demo-2084970905.html
Солистка группы "Демо" рассказала, что могла быть в перевернутом вагоне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/03/2085016429_0:86:1616:995_1920x0_80_0_0_7f1bf0f99e8e07ba766f071f2b7c2c49.jpg
https://ria.ru/20260403/ulyanovsk-2084967943.html
https://ria.ru/20260403/poezd-2084963437.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/03/2085016429_88:0:1528:1080_1920x0_80_0_0_d6ad6591196103a5f9291eef03baa284.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Происшествия, Ульяновская область, Уфа, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Солистка группы "Демо" рассказала, что могла быть в перевернутом вагоне

Толкунова рассказала, что могла оказаться в перевернутом вагоне при ЧП с поездом

© РИА Новости / Иван Волохов | Перейти в медиабанкНа месте схода вагонов поезда в Ульяновской области. 3 апреля 2026
Перейти в медиабанк
На месте схода вагонов поезда в Ульяновской области. 3 апреля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Солистка попавшей в ЧП с поездом под Ульяновском группы "Демо" Любовь Толкунова рассказала, что утром собиралась пойти в душ в вагон, который оказался в числе сошедших с рельсов.
Ранее продюсер группы "Демо" Вадим Мидлер сообщил РИА Новости, что музыканты группы ехали в поезде, сошедшем с рельсов в Ульяновской области, они не пострадали и ждут транспорт до Уфы, где у них запланирован концерт. По его словам, все они ехали в первом вагоне, который не перевернулся. Сами музыканты подтвердили эту информацию в соцсети "ВКонтакте".
Детский хореограф рассказала, как им помогли при ЧП под Ульяновском
3 апреля, 12:14
Толкунова рассказала в своем Telegram-канале, что чуть не опоздала на поезд в Москве и ей пришлось пробежать все вагоны, часть которых потом оказалась перевернута.
"До аварии я спокойно смотрела сериальчики, думала сходить в душ в поезде с утра, но почему-то заставила прям себя сходить ночью перед сном, это было часа в три. А через несколько часов я смотрю из леса на этот самый вагон с душем, перевернутый вагон, там МЧС что-то тушат и режут металл. Там могла быть я, но как хорошо, что всё хорошо!" - рассказала Толкунова
Она отметила, что музыкантов забрал "Камаз" и через поле по грязи привез на дорогу, где их уже подхватили автобусы.
"Мы уже на пути на концерт в Уфе! Нам ехать на машине ещё 600 километров, я очень продрогла, пока мы ждали в лесу у поезда, очень проголодалась, надеюсь, заедем по пути в какое-то кафе", - отметила певица.
Семь вагонов пассажирского поезда Москва-Челябинск сошли с рельсов в Ульяновской области утром 3 апреля. По данным Минздрава РФ, пострадали 24 человека, в том числе 4 детей. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Очевидец рассказал о лопнувшей рельсе на месте ЧП с поездом под Ульяновском
3 апреля, 12:00
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала