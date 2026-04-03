Солистка группы "Демо" рассказала, что могла быть в перевернутом вагоне
Солистка попавшей в ЧП с поездом под Ульяновском группы "Демо" Любовь Толкунова рассказала, что утром собиралась пойти в душ в вагон, который оказался в числе... РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T15:09:00+03:00
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Солистка попавшей в ЧП с поездом под Ульяновском группы "Демо" Любовь Толкунова рассказала, что утром собиралась пойти в душ в вагон, который оказался в числе сошедших с рельсов.
Ранее продюсер группы "Демо" Вадим Мидлер сообщил РИА Новости, что музыканты группы ехали в поезде, сошедшем с рельсов в Ульяновской области
, они не пострадали и ждут транспорт до Уфы
, где у них запланирован концерт. По его словам, все они ехали в первом вагоне, который не перевернулся. Сами музыканты подтвердили эту информацию в соцсети "ВКонтакте".
Толкунова рассказала в своем Telegram-канале, что чуть не опоздала на поезд в Москве
и ей пришлось пробежать все вагоны, часть которых потом оказалась перевернута.
"До аварии я спокойно смотрела сериальчики, думала сходить в душ в поезде с утра, но почему-то заставила прям себя сходить ночью перед сном, это было часа в три. А через несколько часов я смотрю из леса на этот самый вагон с душем, перевернутый вагон, там МЧС
что-то тушат и режут металл. Там могла быть я, но как хорошо, что всё хорошо!" - рассказала Толкунова
Она отметила, что музыкантов забрал "Камаз" и через поле по грязи привез на дорогу, где их уже подхватили автобусы.
"Мы уже на пути на концерт в Уфе! Нам ехать на машине ещё 600 километров, я очень продрогла, пока мы ждали в лесу у поезда, очень проголодалась, надеюсь, заедем по пути в какое-то кафе", - отметила певица.
Семь вагонов пассажирского поезда Москва-Челябинск сошли с рельсов в Ульяновской области утром 3 апреля. По данным Минздрава РФ, пострадали 24 человека, в том числе 4 детей. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.